Подорожчання проїзду в Миколаївській області вже набрало чинності та діє на деяких автобусних маршрутах.

Подорожчання проїзду в Миколаївській області офіційно запровадили, де з липня почали діяти нові тарифи на міські автобусні маршрути в одному з міст, повідомляє Politeka.net.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Вознесенської міської ради.

Відтепер вартість однієї поїздки у міських автобусах становить 20 гривень. Для пасажирів, які мають право на пільговий проїзд, збережено окремий тариф — 10 гривень.

У міській раді пояснили, що перегляд вартості перевезень став вимушеним кроком через зростання витрат транспортних підприємств. Насамперед подорожчали пальне, запасні частини, технічне обслуговування автобусів, ремонт рухомого складу та оплата праці працівників.

За словами представників місцевої влади, подорожчання проїзду в Миколаївській області має забезпечити стабільну роботу громадського транспорту. Додаткові надходження дозволять підтримувати автобуси у належному технічному стані, своєчасно проводити ремонти та гарантувати регулярне курсування маршрутів.

Нові тарифи вже набрали чинності та діють на всіх міських автобусних маршрутах громади. Перевізники зазначають, що оновлена вартість проїзду відповідає нинішнім економічним умовам та зростанню собівартості перевезень.

У міській адміністрації зазначають, що питання тарифів можуть переглянути повторно, якщо витрати транспортних підприємств і надалі зростатимуть. Водночас наразі жодних нових рішень щодо зміни вартості проїзду не ухвалено.

Жителям громади рекомендують перед поїздкою уточнювати актуальну інформацію щодо роботи свого маршруту. У міській владі наголошують, що стабільне фінансування транспортної сфери є важливою умовою безперебійного пасажирського сполучення.

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