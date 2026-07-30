Українцям розповіли, як можна отримати грошову допомогу для пенсіонерів в Одеській області.

Частина українських пенсіонерів, які проживають в Одеській області та досягли 80-річного віку, може оформити державну грошову допомогу на догляд, повідомляє Politeka.net.

Сам факт досягнення цього віку не гарантує автоматичного призначення виплати, адже право на неї визначається після перевірки низки встановлених законодавством умов.

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, для отримання допомоги недостатньо лише відповідного віку. Обов'язковою умовою є підтвердження того, що людина потребує постійного стороннього догляду через стан здоров'я. Для цього пенсіонеру необхідно пройти медичне обстеження та отримати висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), який підтвердить необхідність такого догляду.

Крім медичних показань, органи соціального захисту враховують сімейний стан заявника, умови його проживання та інші обставини, що можуть вплинути на право отримання допомоги.

Тому перед поданням документів громадянам рекомендують звернутися за консультацією до управління соціального захисту населення за місцем проживання, Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або уповноваженого органу місцевої громади.

У Пенсійному фонді наголошують, що наявність дітей сама по собі не є підставою для відмови у призначенні допомоги. Водночас під час розгляду заяви органи соціального захисту перевіряють, чи є у пенсіонера працездатні діти або інші родичі, які відповідно до законодавства зобов'язані забезпечувати догляд за літньою людиною.

Разом із тим законодавство передбачає низку винятків. Так, грошову допомогу на догляд в Одеській області можуть призначити навіть у разі, якщо у пенсіонера є діти, але вони об'єктивно не можуть виконувати свої обов'язки. Це можливо, якщо вони самі є пенсіонерами або особами з інвалідністю, постійно проживають за межами України, їхнє місце перебування невідоме або існують інші юридично підтверджені обставини чи судові рішення, які унеможливлюють догляд за батьками.

У таких випадках органи соціального захисту мають право запросити додаткові документи або надати заявнику рекомендації щодо подальшого оформлення державної допомоги.

Для призначення виплати необхідно підготувати пакет документів. До нього входять:

заява;

декларація про доходи та майновий стан (якщо її вимагатимуть);

висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) про потребу в постійному сторонньому догляді;

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

пенсійне посвідчення;

інші документи за вимогою органу соцзахисту.

Процедура оформлення виплати передбачає кілька етапів. Насамперед пенсіонеру потрібно звернутися до сімейного лікаря, який за наявності відповідних медичних показань видасть направлення на проходження лікарсько-консультативної комісії. Після отримання висновку ЛКК заявник має підготувати необхідний пакет документів і подати його до Центру надання адміністративних послуг або управління соціального захисту населення.

Після перевірки всіх поданих документів та оцінки обставин уповноважений орган ухвалює рішення щодо призначення державної грошової допомоги на догляд. Якщо заявник відповідає всім вимогам законодавства, виплата призначається у встановленому порядку.

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