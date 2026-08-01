Дефіцит продуктів в Житомирській області може стати одним із наслідків кліматичних змін.

Дефіцит продуктів в Житомирській області може посилитися через тривалу посуху та аномально високі температури, які негативно впливають на овочівництво в Європі, пише Politeka.net.

Експерти попереджають, що несприятливі погодні умови здатні скоротити врожайність, збільшити витрати виробників і позначитися на забезпеченні ринку.

За інформацією AgroWeek, літо 2026 року стало одним із найспекотніших за останній період. Нестача опадів і тривалі хвилі спеки порушують розвиток культур, які потребують стабільного зволоження. Через це рослини повільніше формують плоди, що безпосередньо впливає на майбутній збір.

Для збереження насаджень аграрії змушені активніше використовувати системи поливу та вкладати більше коштів у додаткові заходи. Водночас дефіцит водних ресурсів і висока вартість зрошення значно збільшують собівартість вирощування.

Фахівці зазначають, що дефіцит продуктів в Житомирській області може стати одним із наслідків кліматичних змін, якщо погодні аномалії триватимуть. Зменшення обсягів виробництва здатне вплинути на пропозицію овочів і спричинити перегляд цін.

Найбільші труднощі прогнозують для невеликих фермерських господарств. Скорочення доходів ускладнює покриття витрат на насіння, добрива, паливо, техніку та оплату праці. У таких умовах окремі виробники можуть бути змушені скоротити площі посівів або припинити діяльність.

Для зменшення ризиків експерти рекомендують розширювати використання посухостійких сортів, модернізувати системи крапельного поливу, впроваджувати сучасні технології моніторингу стану ґрунтів і погодних умов. Також важливими залишаються страхування врожаю, державні програми підтримки та інвестиції у водну інфраструктуру, які допоможуть підвищити стійкість аграрного сектору до кліматичних викликів.

Джерело: agroweek

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