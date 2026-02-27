У Київській області з початку 2026 року оновили розмір мінімальної пенсії, що вплинуло на доплати для пенсіонерів.

Доплати для пенсіонерів у Київській області підвищили через автоматичний перерахунок за понаднормовий страховий стаж, повідомляє Politeka.

Як проінформували у Пенсіойному фонді України, це стосується тих, чий страховий стаж перевищує норматив, встановлений законом.

Зокрема, надбавки отримують жінки зі стажем понад 30 років та чоловіки із стажем понад 35 років, включно з особами, які мають пільговий стаж за Списком №1.

За кожен додатковий рік стажу пенсіонеру нараховується 1% від мінімальної пенсії, що у 2026 році становить 25,95 гривні.

На практиці це означає, що жінка зі стажем 40 років у Київській області отримує щомісяця 259,50 гривні доплати замість 236,10 гривні у 2025 році, а чоловік з таким самим стажем – 128,75 гривні замість 118,05 гривні.

Таким чином, щомісячна надбавка збільшилася на 23,40 гривні для жінок та на 10,70 гривні для чоловіків. Варто зазначити, що доплати для пенсіонерів у Київській області нараховуються автоматично.

Українцям не потрібно подавати окремі заяви. Якщо страховий стаж значно перевищує норматив, надбавка зростає пропорційно кількості додаткових років.

Після завершення трудової діяльності перерахунок пенсії проводиться з урахуванням актуального прожиткового мінімуму, що може вплинути на розмір виплат.

У 2026 році також підвищено базові соціальні стандарти та передбачено щорічну індексацію пенсій. Це частково компенсує вплив інфляції та зростання споживчих цін.

Тому частина літніх людей вже отримала підвищені виплати, а для інших новий розмір може застосовуватися після індексації у березні.

