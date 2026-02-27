Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві періодично надають благодійні організації та релігійні громади міста.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві можна отримати у різних локаціях, повідомляє Politeka.

Благодійні ініціативи з видачі безкоштовних продуктів для ВПО та переселенців у Полтаві проводяться час від часу, залежно від наявності ресурсів і партнерської підтримки.

Організатори наголошують, що інформацію про нові етапи видачі, умови участі та перелік необхідних документів слід перевіряти виключно на офіційних сторінках у соціальних мережах або в телеграм-каналах організацій.

Зокрема, одну з таких ініціатив реалізує телеграм-канал «Церква Спасіння Допомога». Там регулярно публікують оголошення про форми реєстрації та дати нових видач.

Пункт прийому громадян працює в облцентрі за адресою проспект Миру, 24. Організатори закликають містян не довіряти неперевіреним джерелам та отримувати інформацію лише з офіційного каналу.

Також у місті діє програма підтримки від Карітас. До прикладу, починаючи з 8 січня організація проводила видачу спеціалізованих гігієнічних наборів для внутрішньо переміщених осіб, які переїхали до Полтавської області після 1 січня 2025 року.

Допомога була передбачена для людей з інвалідністю, осіб із тяжкими захворюваннями та громадян віком від 70 років. Подібно до таких видач, час від часу благодійники надають й безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві.

Міські благодійні ініціативи спрямовані на підтримку найбільш вразливих категорій населення. Така гуманітарна підтримка допомагає людям похилого віку та переселенцям частково зменшити фінансове навантаження у складний період.

