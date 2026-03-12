Графіки відключення світла у Чернігові на 13 березня стосуватимуться лише окремих вулиць міста.

У Чернігові 13 березня у деяких районах міста запровадять додаткові відключення світла, такі обмеження пов’язані з проведенням планових робіт, повідомляє Politeka.net.

Про заплановані відключення повідомили у «Чернігівобленерго».

Зазначається, що графіки відключення світла у Чернігові на 13 березня стосуватимуться лише окремих вулиць міста. Мешканцям радять заздалегідь перевірити перелік адрес, де можливі перебої з електропостачанням, та врахувати цю інформацію під час планування щоденних справ, щоб мінімізувати побутові незручності.

13.03.2026 року з 09:00 до 17:00 години додатково вимикатимуть світло на десятах вулиць:

Авіації — 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 29, 35, 37

Анатолія Шкурка — 15, 17, 17А, 17Б, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 36, 37А, 37Б, 37В, 57, 57/126, 57/132

Архітектурна — 2, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34

Балицького — 1, 3, 13

Білоуська — 2, 6, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20

Бориса Гмирі — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 40

Будівельна — 2, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 22А, 24, 28, 34, 36, 38, 44, 46, 48, 50

Весняна — 23, 2А

Ветеринарна — 1, 4

Вишнева — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 18

Востришева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46А

Гарамів — 10, 12, 12А, 14, 14А, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 21, 21А, 23, 25

Господарська — 1А, 1Б, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 18, 19

Григоренка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 11А, 13, 15, 16, 17, 18А, 19, 21, 22, 23А, 24А, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34

Грушевського — 1, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 31

Ґельсінської спілки — 30, 32, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 47Б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68

Джеймса Мейса — 1А, 1Б, 1В, 2, 4, 6, 9, 11Б, 12, 13В, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 33, 36, 38

Дмитра Бортнянського — 6, 8, 11, 11А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20Б, 22, 24, 26, 26А, 28, 30

Єськова — 2А

Земська — 37, 39, 41, 43, 43А, 77А, 79А, 81, 83, 85

Кибальчича — 2, 4, 5А, 6, 6А, 6Б

Кирила Розумовського — 14, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 39, 39А, 39Б, 41, 41А, 41Б, 41В, 42, 43, 45, 46, 47, 47А, 49, 49А, 51, 53, 53А, 55, 57, 59, 59А, 59Б, 61, 61А, 61Б, 61В, 61Г, 63, 63А, 65, 65А, 65Б, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 77Б, 79, 81, 81А, 83, 83А, 85, 87, 89, 89А

Кільцева — 1В, 5А, 6, 6Б, 9, 10, 11, 13, 16, 16Б, 17, 18, 18А, 31, 35

Корольова — 1–10, 12, 16, 18, 20, 22–29, 31–49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 2А

Космонавтів — 2А

Котляревського — 25

Кочерги — 1–21, 23, 4А

Левка Лук’яненка — 18А, 53, 57, 59, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 85

Лисенка — 180, 194, 201

Лісова — 14Б, 16, 18, 20, 22, 24, 25А, 26–41, 43, 45, 47, 49

Максима Березовського — 36, 38, 42, 46, 48, 50, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 83А

Мачеретівська — 20

Миру — 75

Михайла Грушевського — 24, 54, 88, 88А, 90, 90Д, 92, 94, 96, 98, 98А, 100–124, 125–138, 182–383

Михалевича — 17

Набережна — 2, 31, 33

Надії — 8, 12, 14, 16, 18, 23–31, 35, 39, 41, 47, 49

2-й пров. Надії — 4, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 55, 56, 60

3-й пров. Надії — 5

Ніжинська — 1, 1Б, 3–18, 17А, 17Б, 20, 22–27, 29

Ніжинський пров. — 1, 3–11, 11А, 11/2, 13–20, 22, 24, 26

Нова — 3, 10, 24, 30, 32

Новоукраїнська — 1, 2, 4, 5, 7–10, 12–16, 18, 9А

Олександра Лазаревського — 23, 25, 27, 27А, 29–41, 43–47, 49, 51, 53, 32А, 36А, 36Б, 38/1

Олександрівська — 1–21, 23–30, 32–42, 44, 1А, 7Б, 17А, 23А, 25А

Олексія Сенюка — 2–9, 11, 12, 14–21, 23, 25, 34, 36, 36А, 38, 40, 10А, 13А, 22А

Освіти — 77, 79, 81, 83, 88

Перша Набережна — 21, 41, 45, 45А, 47, 49

Пилипа Орлика — 41–65, 53А, 64А, 65А

Північна — 34А, 34Б, 34В, 36, 36А, 38, 40–55, 57, 59, 41А, 45В, 48А, 52А

Півці — 1–15, 17, 19, 21, 23, 25–29, 31, 33, 33А, 36–38, 1А, 1Б, 1В, 2Б, 3А, 3Б, 3В, 4А, 5А, 12А, 15А

Польова — 1–29, 31, 33–38, 40–45, 47–54, 56, 70А, 74, 1А, 1Б, 15А, 16А

Полтарацьких — 8–28, 34, 36, 116

Полуботка — 97, 99, 101, 103, 107А, 107Б, 107В

Полуботка — 97, 99, 101, 103, 107А, 107Б, 107В Прилуцька — 3–19, 21, 23–32, 34, 36, 38, 40, 40А, 42, 1А, 10А, 18А, 24А

Садова — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 8Б, 9–13, 15–21, 23, 30, 10А, 19А

Седнівська — 5, 23, 25/63

С. Єфремова — 1–104

Сіверська — 2, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16А, 18, 18А, 19

Скоропадського — 1, 2А, 5, 6, 6А, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 28, 29, 31

Солов’їна — 1, 3–7, 11, 13, 14

Солов’їний пров. — 2, 10

Сосницька — 41–72, 47А, 47Б, 49А, 49Б, 61Д

Сосницький пров. — 4–9, 13, 19

Соснова — 57, 59, 82

Спаська — 1–61, 34А, 36А

Степний пров. — 1, 2, 4, 5, 7–11, 13

Степова — 1–3, 6–9, 11, 14, 16–18, 21–23, 25–28, 31, 33

Сунична — 1–62, 23А, 31А

Тролейбусна — 21

Тролейбусний пров. — 2, 2А, 4, 6, 8

Українська — 51, 55, 65

Чернігів-Сад — 70, 73, 78

Чернігівська — 1–56

Чернігівський пров. — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 64, 70

Шевченка — 93А, 125–155

