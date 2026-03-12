Завершення опалювального сезону у Миколаївській області на 2026 рік залежить від правил, встановлених на законодавчому рівні.

У 2026 році завершення опалювального сезону у Миколаївській області не прив’язуватимуть до конкретної календарної дати, пише Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба розкрив, що держава має достатні запаси палива, щоб система теплопостачання могла працювати стільки, скільки буде необхідно. Якщо погодні умови вимагатимуть, подачу тепла можуть продовжити навіть до середини квітня.

«Ми маємо достатньо ресурсів, щоб завершувати опалювальний сезон не за календарем, а відповідно до температурного режиму. За потреби система може працювати і до 15 квітня», — зазначив урядовець.

Фахівці енергетичної галузі також нагадують, що понад 96% житлових будинків в Україні оснащені тепловими лічильниками. Завдяки цьому мешканці можуть самостійно контролювати подачу тепла до будинку та регулювати витрати на опалення.

Якщо температура повітря на вулиці піднімається вище +6…+8 °C, жителі у Миколаївській області можуть тимчасово перекрити засувку на вводі тепломережі до будинку, наприклад у денний час, а ввечері знову її відкрити. Такий підхід дозволяє зберегти комфортну температуру вночі та водночас зменшити витрати на енергію. Водночас спеціалісти наголошують, що запірна арматура має бути або повністю відкрита, або повністю закрита — часткове перекриття не допускається.

Через суттєве потепління вдень, коли температура в деяких містах сягає +15 °C, теплопостачальні підприємства вже почали коригувати роботу котелень. Це допомагає уникнути перегріву квартир та раціонально використовувати енергоресурси.

Зокрема, у Миколаєві вдень параметри теплоносія знижують до мінімального рівня або тимчасово призупиняють подачу тепла. Увечері та вночі, коли температура повітря знижується, подачу тепла знову збільшують, щоб забезпечити комфорт у житлових будинках.

