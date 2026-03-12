Електропостачання тимчасово припинятимуть у визначені години відповідно до оприлюдненого графіка відключення світла у Сумах на 13 березня.

У Сумах 13 березня запровадять графіки відключення світла, обмеження пов’язані з проведенням профілактичних робіт на міських електромережах, повідомляє Politeka.net.

Про заплановані роботи поінформували у пресслужбі «Сумиобленерго».

Зазначається, що знеструмлення відбуватимуться у різних районах міста з метою обслуговування обладнання та проведення необхідних профілактичних заходів. Електропостачання тимчасово припинятимуть у визначені години відповідно до оприлюдненого графіка відключення світла у Сумах на 13 березня.

З 8 до 15 години вводяться графіки відключення світла в Сумах. Вони охоплять наступні вулиці міста:

Новоміської сотні — 6, 8

Революції Гідності — 9

Шевченка — 17, 18

Тараса Шевченка — 1, 2, 4, 6, 6/3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 18/1, 18В, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 502Z

Гончарна — 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38

Суджанський — 20

Свободи — 15

Української Народної Республіки — 3, 5

Березовий — 31

З 9 до 16 години вимикатимуть електроенергію через планові роботи в місті, обмеження охоплять низку вулиць:

Краснопільська — 1

Сад. тов-во «Зв’язківець» — 4, 25, 29, 36

Рєпіна — 1–20, 7А, 9А, 12А, 14/1

Кринична — 1, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/12, 2/13, 2/14, 2/16, 2/18, 2/21, 2/22, 2/24, 2/26, 2/29–2/31, 2/36–2/40, 2/42–2/53, 2/55–2/67, 3А, 5, 7–11, 11/11, 11/16, 15, 17, 19, 21А, 23, 27–29, 31, 33, 35, 41, 48–49, 62, 70, 73, 103А/1–103Г/2

Прорізний — 11

Миколи Сумцова — 27, 27/2–27/6, 28, 30–32А, 34, 34А, 35–36, 38, 38А

Пришибська — 1–27, 1/1, 1/2, 12/1, 15/1, 20/1

Польова — 21–79, 30А, 51А, 59/2

Холодноярської бригади — 18, 20, 22, 22/1, 24, 24/1, 24Р, 36

Олекси Білоуса — 1–62, 1/1, 6/2, 8/1, 42А, 45/1, 62/1

Охтирська — 21–38, 40, 42, 44, 44А, 46, 48

Марка Вовчка — 4, 6, 8, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29

Марусі Чурай — 1–12, 14, 16, 18, 9А

Миколи Леонтовича — 52–70, 52/1

Миколи Маркевича — 1–5

