У січні в Чорткові стартувала нова система оплати за проїзд у Тернопільській області, що забезпечує жителям швидкий і прозорий механізм розрахунку в міському транспорті, повідомляє Politeka.

Запровадження ініціативи реалізоване за підтримки київського ТОВ «Easy Soft», яке встановило автоматизовану платформу для безготівкових платежів і контролю пасажиропотоку.

Тепер оплатити поїздку можна банківською карткою з функцією безконтактного розрахунку або пільговою «Карткою чортків’янина». Достатньо прикласти її до валідатора на кілька секунд.

У всіх автобусах уже встановлено нове обладнання, а деякі транспортні одиниці оснащені двома валідаторами — біля передніх та задніх дверей салону.

Невдовзі запустять електронний квиток із можливістю поповнення через термінали EasyPay. Старі «Картки чортків’янина» залишаються дійсними, а нові видаватимуть під час першого оформлення або у випадку втрати.

Поступово систему розширять на маршрути сіл Чортківської громади. Наразі там розрахунок здійснюють готівкою, проте після встановлення валідаторів прийматимуть тільки картки.

Впровадження нової системи дозволяє уніфікувати фінансові операції на всіх напрямках та вести точний облік пасажирів, а кондуктори перевірятимуть оплату під час руху.

Також варто зауважити, що мешканців закликають заздалегідь ознайомитися з правилами, щоб уникнути непорозумінь і скористатися всіма перевагами нової системи оплати за проїзд у Тернопільській області. Цифровізація розрахунків підвищує контроль перевезень та робить пересування зручнішим.

