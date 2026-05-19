Подорожчання проїзду в Черкасах затвердили місцеві урядовці під час чергового засідання виконавчого комітету міської ради, повідомляє Politeka.

Члени виконавчого комітету ухвалили рішення про подорожчання проїзду в Черкасах під час зустрічі 15 травня.

Перегляд тарифів зумовлений багатьма економічними факторами та ситуацією на ринку паливних матеріалів, з якою стикаються транспортні компанії регіону.

У місті вже мають досвід зміни розцінок на пасажирські перевезення, адже попереднє коригування вартості відбувалося 10 березня 2025 року.

Тоді пасажирам довелося звикати до нових цифр у міському транспорті, коли квиток у маршрутних таксі зріс до 16 гривень замість колишніх 13 гривень, а вартість однієї поїздки у тролейбусах підняли до 13 гривень замість 10 гривень.

Згодом, для приватних перевізників запровадили особливі умови оплати, які почали діяти із 14 березня 2026 року.

Тоді місцева влада встановила диференційовану систему розрахунку за поїздки, за якою пасажири сплачували 16 гривень при використанні безготівкових способів та 20 гривень у разі розрахунку паперовими грошима.

За інформацією пресслужби Черкаської міської ради, наразі ситуація знову вимагає коригування економічних показників для забезпечення безперебійної роботи всієї міської мережі громадського транспорту.

Згідно з текстом ухваленого рішення, вартість однієї поїздки у міських маршрутних таксі становитиме 25 гривень для всіх категорій пасажирів.

Наступне подорожчання проїзду в Черкасах заплановане для тролейбусів КП «Черкасиелектротранс», де новий тарифікаційний рівень планують встановити на межі 20 гривень за один квиток.

