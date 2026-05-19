Доктор історичних наук Павло Гай-Нижник пояснив, що США – вже не світовий поліцейський, вони діють прагматично, а тому дипломатія має довести, чому важливо, щоб Україна перемогла росію, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у програмі «Вільний медіапростір».

«США не збираються витрачати сили, гроші і ресурси на те, що їм не вигідно. Коли Трамп говорить про карти, він має на увазі це: «А навіщо нам стояти за вас? Що Америці це?». З економічної, безпекової точки зору, тобто суто прагматика. Ця течія (ред. – республіканців), яка прийшла, не збирається розпорошувати, вони не хочуть бути світовим поліцейським», – пояснює Павло Гай-Нижник.

Щодо Ірану, стверджує він, то це не ситуація світового поліцейського, тому що ціль США – змусити змінити режим, збити ядерний запал, довести до неможливості виготовити ядерну зброю і більше консолідувати арабські країни. До того ж, зауважує експерт, вже відбулось небачене: Ізраїль надав свій купол арабам, росію вибили із Сирії, готується будівництво нового газо- і нафтопроводу через Сирію і Туреччину, тобто конфігурація міняється.

А щодо допомоги Україні від США, пояснює гість програми, то тут має працювати дипломатія.

