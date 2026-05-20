Доплати для пенсіонерів у Харківській області можуть поєднуватися з віковими та соціальними надбавками.

Доплати для пенсіонерів у Харківській області залишаються актуальним питанням для багатьох жителів регіону, адже громадяни з тривалим страховим стажем можуть щомісяця отримувати додатково понад 500 гривень, повідомляє Politeka.

У Пенсійному фонді пояснюють: розмір надбавки залежить від кількості років, відпрацьованих понад встановлену норму. Кожен додатковий період враховують окремо під час формування підсумкових нарахувань.

У 2026 році для виходу на заслужений відпочинок у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Для оформлення виплат у 63 роки достатньо 23 років, а у 65 — не менше 15. Перевищення цих показників дозволяє розраховувати на додаткові кошти.

Для людей, яким пенсію призначили до жовтня 2011-го, діють інші умови. Чоловікам понаднормові роки враховують після 25 років праці, жінкам — після 20. Для пізніших призначень межа становить 35 і 30 років відповідно.

Формула передбачає доплату у розмірі 1% за кожен додатковий рік. Водночас сума не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Наразі максимальний показник за один рік складає 25,95 гривні.

Таким чином громадяни з понаднормовим стажем близько 20 років здатні отримувати щомісячне збільшення більш ніж на пів тисячі гривень. Для працюючих пенсіонерів остаточний перерахунок зазвичай проводять уже після завершення професійної діяльності.

У профільному відомстві також наголошують, що Доплати для пенсіонерів у Харківській області можуть поєднуватися з віковими та соціальними надбавками. Саме це впливає на загальний розмір щомісячного забезпечення.

Експерти додають, що подальші зміни механізму нарахувань залежатимуть від економічної ситуації та навантаження на державну систему соціального забезпечення.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Харківській області: як знайти свою домівку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: озвучені умови отримання допомоги.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Харкові: які товари помітно виросли в ціні.