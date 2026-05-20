Безкоштовне житло для ВПО в Харкові продовжують надавати завдяки приватним ініціативам містян та волонтерським сервісам, які допомагають переселенцям оперативно знаходити тимчасове помешкання у різних районах міста, повідомляє Politeka.net.

Наразі доступні кілька форматів розселення. Людям пропонують окремі кімнати, спільне проживання у квартирах або будинки в передмісті. Умови визначають власники нерухомості під час особистого спілкування з потенційними мешканцями.

На Салтівському шосе, зокрема, шукають жінку для проживання у двокімнатній квартирі. Господарі зазначають, що розраховують на незначну допомогу в побуті для літньої жінки, яка вже мешкає в оселі.

Також у цьому районі доступний варіант спільного поселення з мінімальними домашніми обов’язками. Поруч розташовані магазини, транспортні зупинки та базова інфраструктура, що полегшує щоденні потреби.

У селищі Бабаї Харківського району пропонують приватний будинок із двома кімнатами. Помешкання забезпечене основними комунікаціями, однак санвузол облаштований на подвір’ї. До Харкова звідти приблизно 12 кілометрів, тому мешканці можуть без проблем діставатися міської інфраструктури.

Волонтери звертають увагу, що Безкоштовне житло для ВПО в Харкові найчастіше з’являється саме через приватні оголошення, оскільки такий формат дозволяє швидше реагувати на потреби людей після переїзду.

Перед заселенням переселенцям рекомендують уточнювати побутові умови, перевіряти актуальність пропозицій та заздалегідь обговорювати можливі правила проживання.

Крім того, фахівці радять мати кілька альтернативних контактів, адже вільні місця можуть змінюватися щодня залежно від кількості охочих та нових звернень.

