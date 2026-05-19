Подорожчання проїзду в Запоріжжі змусило автоперевізників та міську владу повністю переглянути діючу систему тарифів, повідомляє Politeka.

Головною причиною такого рішення в управлінні транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради називають стрімке зростання вартості пального та енергоносіїв.

Разом із цим, суттєво збільшилися й інші витрати підприємств, які займаються пасажирськими перевезеннями.

За словами начальника управління Михайла Скороходова, залишати поточні ціни минулого року на квитки по всій Україні наразі неможливо.

Через економічні чинники збільшилась вартість запчастин, ремонту транспорту, нових шин та мастила. Також значно виросли ціни на послуги зі страхування пасажирів та регулярного обслуговування техніки.

Окрім цього, без подорожчання проїзду в Запоріжжі не обійтись через серйозний дефіцит кадрів на підприємствах.

Керівництво підприємств висловлює сподівання, що подорожчання проїзду в Запоріжжі дозволить залучати на роботу нових водіїв та фахівців інших дефіцитних спеціальностей.

За останні 4 роки в обласному центрі вже втретє змінили вартість пасажирських перевезень. Відтепер одна поїздка у приватних маршрутках коштує 25 гривень замість колишніх 17 гривень.

У комунальних автобусах, тролейбусах та трамваях тариф зріс до 20 гривень, хоча раніше становив 15 гривень.

Єдиний спосіб зекономити мають пасажири, які користуються виключно муніципальним транспортом та оплачують квитки безготівково за допомогою картки або смартфона. Для них вартість залишається незмінною на рівні 15 гривень.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області: як можна знайти домівку.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів в Запорізькій області: хто може отримати додаткові фінанси.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Запоріжжі: ціни відчутно змінилися.