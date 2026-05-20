Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області продовжують надавати місцеві мешканці, які безоплатно приймають переселенців після евакуації з прифронтових територій, повідомляє Politeka.

Актуальні оголошення регулярно публікують на платформі «Допомагай», де власники нерухомості пропонують квартири, приватні оселі або окремі кімнати для тимчасового проживання. Формат поселення залежить від умов конкретного помешкання та домовленостей між сторонами.

У П’ятихатках переселенцям готові надати будинок із пічним опаленням та електрикою. Санвузол облаштований на подвір’ї. Господарі просять підтримувати чистоту й за можливості допомагати у щоденних справах.

У Дніпрі доступна окрема кімната для жінки з дитиною. Проживання пропонують без орендної плати, однак майбутніх мешканців просять дотримуватися правил спільного побуту та поважати особистий простір власників житла.

Ще один варіант оприлюднили у Павлоградському районі. Там готові прихистити жінку старшого віку у приватному будинку в сільській місцевості. Серед умов — посильна допомога по господарству та взаємна підтримка у повсякденному житті.

Волонтерські ініціативи закликають власників вільних помешкань долучатися до допомоги людям, які були змушені залишити домівки через небезпеку та бойові дії.

Фахівці зазначають, що безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області значною мірою забезпечується саме завдяки активності громадян і координації волонтерських сервісів.

Перед переїздом переселенцям рекомендують уточнювати умови проживання, можливі комунальні витрати, побутові обов’язки та актуальність оголошення, адже доступні місця можуть швидко змінюватися.

Також експерти радять заздалегідь обговорювати всі деталі з власниками помешкань, щоб уникнути непорозумінь під час спільного проживання.

