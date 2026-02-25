Минулого року завершення опалювального сезону в Запоріжжі не відбулося одразу після потепління.

У Запоріжжі наближається завершення опалювального сезону, повідомляє Politeka.

Відомо, що порядок включення та відключення тепла регламентується пунктом 8 Правил надання послуг із теплопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №830.

У документі немає конкретної дати завершення опалювального сезону. Відключення тепла проводиться, якщо середньодобова температура протягом трьох діб стабільно перевищує +8°C. Це дозволяє поступово переводити котельні у літній режим без різких перепадів у житлових будинках та соціальних об’єктах.

Коли середньодобова температура у місті почне підніматися, то місцеві тепломережі зможуть поступово зменшувати подачу гарячої води до батарей. У районах із альтернативним опаленням відключення може відбуватися трохи раніше, щоб зберегти енергоресурси.

Фахівці радять мешканцям:

перевіряти температуру в оселях;

контролювати стан батарей та вентиляційних решіток;

планувати провітрювання та підтримувати комфортну вологість;

слідкувати за показниками лічильників і передавати їх у тепломережу.

Нагадаємо, минулого року завершення опалювального сезону в Запоріжжі не відбулося одразу після потепління, а батареї працювали ще кілька днів у мінімальному режимі. Температура у квартирах залишалася в межах санітарних норм — 18°C у звичайних кімнатах та 22°C у кутових. Тоді мешканці могли звертатися на гарячу лінію «15-80» у разі порушення температурного режиму, і більшість проблем вирішували оперативно.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Запорізькій області: де можна отримати 42 тисячі та хто у списку щасливчиків.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: хто скористається цією підтримкою.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Запоріжжі: частина українців потішать непоганою надбавкою, кому пощастить.