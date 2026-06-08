Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 9 по 15 червня типовий для початку літа — спочатку спека, а потім невелике зниження температури.

Згідно з прогнозом погоди у Дніпрі на тиждень з 9 по 15 червня найвищі температури очікуються у другій половині робочого тижня.

У понеділок, 9 червня, синоптики прогнозують до +27° вдень та близько +18° уночі. Уже в середу й четвер повітря прогріється до +28°. П’ятниця стане найтеплішим днем — термометри покажуть до +29°.

Після кількох спекотних днів у місті стане свіжіше. У суботу очікується до +24°, а в неділю — приблизно +25°. Нічна температура теж знизиться — до +16…+19°, повідомляє сайт Українського гідрометеорологічного центру.

Найпрохолоднішим днем наступного тижня стане понеділок, 15 червня. Вдень прогнозують близько +20°, уночі — до +17°.





Синоптики кажуть, що друга декада червня у Дніпрі пройде переважно без опадів. Небо буде сонячним, місцями — мінлива хмарність. Короткочасна гроза можлива 14 червня. Саме цього дня містянам може знадобитися парасолька.

В інші дні серйозних дощів не очікують. Погода залишатиметься сухою та теплою. Денна температура у середині місяця триматиметься в межах +23…+26°.

Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 9 по 15 червня пройде без сильних злив або небезпечних погодних явищ.





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