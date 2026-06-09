У Дніпропетровській області на 10 червня запроваджуються планові графіки відключення електроенергії, які охоплять адреси у різних населених пунктах регіону, пише Politeka.net.
Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 10 червня вводяться у зв’язку з проведенням комплексу планових технічних і профілактичних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури. Енергетики здійснюють регулярні перевірки обладнання, оновлення окремих вузлів мережі та профілактичне обслуговування, що дозволяє знизити ризики аварій.
У місті Павлоград частину споживачів тимчасово знеструмлять у період з 08:00 до 18:00. Відключення стосуватимуться окремих будинків за такими адресами:
- Віталія Шкуренка — 3А
- Поштова — 2, 4, 6, 6/1, 6А, 8, 9, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 28
- Сергія Корольова — 8, 12
У місті Жовті Води електропостачання буде обмежене протягом 07:30–19:00. Знеструмлення триватиме до 12 годин і охопить низку вулиць, зокрема:
- Березнева — 20, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42Б
- Героїв України — 2/1
- Заводська — 1, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
- Залізнична — 2А
- Івана Богуна — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 73
- Олеся Гончара — 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
- пров. Вокзальний — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
- пров. Єдності — 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
- пров. Західний — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28
- пров. Райдужний — 1, 3, 5, 7
- пров. Східний — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
- пров. Херсонеський — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23А
Окремо у селі Новоганнівка червня також фіксувалися тимчасові відключення у проміжку 08:00–18:00 за адресами:
- Григорія Сковороди — 48, 50, 51, 52
- Івана Франка — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 26, 27, 37
- Котляревського — 6
- Лесі Українки — 58, 61, 64, 65, 67
- Марка Вовчка — 81, 83, 89
- Павла Гребінки — 11
- Тараса Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27
У Криворізькому районі додаткові графіки діятимуть у різні часові проміжки. Зокрема, у селі Губиниха з 08:00 до 18:00 знеструмлення торкнуться вулиць:
- Зоряна — 10, 16Г
- Лісна — 1, 2, 5, 19
- Лісова — 12
- Нова — 3Г, 4, 10, 14.
Джерело: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"
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