Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 10 червня вводяться у зв’язку з проведенням комплексу робіт.

У Дніпропетровській області на 10 червня запроваджуються планові графіки відключення електроенергії, які охоплять адреси у різних населених пунктах регіону, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 10 червня вводяться у зв’язку з проведенням комплексу планових технічних і профілактичних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури. Енергетики здійснюють регулярні перевірки обладнання, оновлення окремих вузлів мережі та профілактичне обслуговування, що дозволяє знизити ризики аварій.

У місті Павлоград частину споживачів тимчасово знеструмлять у період з 08:00 до 18:00. Відключення стосуватимуться окремих будинків за такими адресами:

Віталія Шкуренка — 3А

Поштова — 2, 4, 6, 6/1, 6А, 8, 9, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 28

Сергія Корольова — 8, 12

У місті Жовті Води електропостачання буде обмежене протягом 07:30–19:00. Знеструмлення триватиме до 12 годин і охопить низку вулиць, зокрема:

Березнева — 20, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42Б

Героїв України — 2/1

Заводська — 1, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Залізнична — 2А

Івана Богуна — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 73

Олеся Гончара — 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49

пров. Вокзальний — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

пров. Єдності — 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

пров. Західний — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28

пров. Райдужний — 1, 3, 5, 7

пров. Східний — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

пров. Херсонеський — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23А

Окремо у селі Новоганнівка червня також фіксувалися тимчасові відключення у проміжку 08:00–18:00 за адресами:

Григорія Сковороди — 48, 50, 51, 52

Івана Франка — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 26, 27, 37

Котляревського — 6

Лесі Українки — 58, 61, 64, 65, 67

Марка Вовчка — 81, 83, 89

Павла Гребінки — 11

Тараса Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27

У Криворізькому районі додаткові графіки діятимуть у різні часові проміжки. Зокрема, у селі Губиниха з 08:00 до 18:00 знеструмлення торкнуться вулиць:

Зоряна — 10, 16Г

Лісна — 1, 2, 5, 19

Лісова — 12

Нова — 3Г, 4, 10, 14.

Джерело: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: яка нова проблема виникла на ринку.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто і за яких умов може втратити виплати.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: як було змінено ціни в магазинах.