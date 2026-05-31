Протягом тижня з 1 по 7 червня 2026 року в Дніпрі діятимуть локальні графіки відключення світла зі знеструмленнями тривалістю по 10-12 годин поспіль.

Мешканців Дніпра попередили про нові графіки відключення світла на наступний тиждень – із 1 по 7 червня 2026 року, повідомляє Politeka.

Знеструмлення в місті відбуватимуться у звʼязку з проведенням планових профілактичних робіт в електромережах і триватимуть орієнтовно з 8:00 до 18:00.

У понеділок, 1 червня, графіки відключення світла в Дніпрі торкнуться лише невеликої кількості будинків: по вул. Академіка Янгеля, 14, 20; Будівельників, 24, 26; Незалежності, 13, 29, 34Д; пр-т Богдана Хмельницького, 116А. Про це повідомили ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК" на офіційній Телеграм-сторінці компанії.

У вівторок, 2 числа, як пише Politeka, обмеження електропостачання зачеплять уже більшу кількість адрес:

вул. Василя Сліпака, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24;

Матроська, 1-17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;

Макарова, 1, 1А, 1Б, 27А;

Панельна, 1, 1А, 2, 3/2, 4-10, 10А, 11, 13-34, 36, 36А;

Академіка Янгеля, 1, 3, 5;

Незалежності, 13, 13Б, 17А;

Новокримська, 1Д, 2, 2А, 2Б, 2В, 3А, 4, 4А, 5;

пров. Ялицевий, 1, 1А, 3, 5, 7;

пров. Листяний, 19А.

У середу, 3 червня графіки відключення світла в Дніпрі застосовуватимуть для деяких будинків по вулицях Івана Франка, Арабатська, Криворізька, Переможців, Автозаводська, проспекту Богдана Хмельницького, проїздах Тупиковий, Шаховий, тупику Криворізький.

А в четвер, 04.06, часткові обмеження електропостачання з 8 до 18 години діятимуть по вул. Надії Алексєєнко, Василя Сліпака, Грушова, Матроська, Молодіжна, Празька, Краснопільська, пров. Матроський, Молодіжний, пр-т Богдана Хмельницького; з 8 до 20 – Академіка Янгеля, Алана Шепарда, Будівельників, Фабрично-заводська.

