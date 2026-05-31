Графіки відключення світла у Черкаській області на тиждень з 1 по 7 червня вводять поетапно, щоб зменшити ризик аварійних ситуацій.

Графіки відключення світла у Черкаській області продовжаться на тиждень з 1 по 7 червня та охоплять десятки адрес у різних населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.net.

Енергетики пояснюють, що графіки відключення світла у Черкаській області з 1 по 7 червня вводяться у зв’язку з проведенням планових профілактичних і ремонтних робіт на об’єктах електромереж.

«Черкасиобленерго» попередили, що технічні заходи необхідні для підтримання стабільної роботи енергосистеми, перевірки стану обладнання та оновлення окремих елементів інфраструктури. Роботи проводяться поетапно, щоб зменшити ризик аварійних ситуацій і забезпечити більш надійне електропостачання у майбутньому.

01.06.2026 з 08:00 до 17:00 години тимчасові відключення електроенергії заплановані:

у селі Лебедин — на вулицях Яворницького, Преображенська, Перемоги, Соборна, Козацька, а також у районі будинку лісника;

у селі Сердегівка — на вулиці Вільшанська;

у селі Лозуватка — на вулиці Миру.

02.06.2026 з 08:00 до 17:00 години графіки відключення світла діятимуть:

у селі Капустине — на вулиці Подолинського;

у селі Товмач — на вулиці Лісова (частково), а також у районі млина;

у місті Шпола — на вулицях Івана Кожедуба, Петра Дорошенка та Шевченка (частково);

у селі Лозуватка — на вулиці В’ячеслава Чорновола.

03.06.2026 з 08:00 до 17:00 години без електроенергії тимчасово залишаться:

жителі села Кримки на вулицях Центральна, Михайлівська та Златопільська (частково);

мешканці села Лебедин на вулицях Лісна та Садова;

окремі будинки у селі Лозуватка на вулиці Миру.

04.06.2026 з 08:00 до 17:00 години ремонтні роботи триватимуть у місті Шпола. Відключення електроенергії заплановані на вулицях Лозуватська (частково), Подолинського, Спортмайдан (частково) та Сонячна (частково).

05.06.2026 з 08:00 до 16:00 години графіки відключення світла діятимуть:

у селі Сердегівка — на вулиці Шевченка, зокрема в районі майстерень Скрипника;

у селі Топильна — на території господарства ЛНЗ та СФГ «Фаворит»;

у місті Шпола — на вулицях Шевченка (частково), Калинова та Дніпровська (частково), а також у районі автомийки та СТО.

