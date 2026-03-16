Після 1 квітня 2026 року деякі мешканці Херсонської області можуть втратити свою пенсію, про що попередили у ПФУ.

З 1 квітня частина мешканців Херсонської області може зіткнутися з ризиком втрати пенсії через оновлені вимоги Пенсійного фонду України, повідомляє Politeka.net.

Відповідна інформація оприлюднена на офіційному сайті ПФУ.

Там наголошують, що громадянам необхідно до 1 квітня підтвердити або оновити свої персональні дані, щоб уникнути втрати пенсії для мешканців Херсонської області. Йдеться про щорічну процедуру верифікації, яка дозволяє перевірити актуальність інформації про одержувачів виплат і запобігти можливим помилкам у системі.

Окрема вимога стосується внутрішньо переміщених осіб. До 1 квітня 2026 року вони повинні повідомити Пенсійний фонд про те, що не отримують пенсійних або страхових виплат від російської федерації. Якщо така інформація не буде надана у встановлений термін, виплату української пенсії можуть призупинити.

Передусім ці правила стосуються громадян, які проживають або раніше проживали на тимчасово окупованих територіях, а також тих, хто переїхав на підконтрольну Україні територію чи виїхав за кордон. Така перевірка запроваджена для того, щоб уникнути подвійного отримання соціальних виплат і забезпечити прозорість пенсійної системи.

Також підтвердити свої дані до 1 квітня повинні пенсіонери, які тривалий час не зверталися до органів Пенсійного фонду, змінювали особисті документи або місце проживання, а також ті, хто отримує виплати на банківські картки. Якщо система виявить невідповідності або відсутність актуальної інформації, виплати можуть тимчасово призупинити до моменту уточнення даних.

Особливу увагу варто приділити громадянам, які нещодавно змінювали паспортні дані, прізвище, адресу реєстрації чи банківські реквізити. У таких випадках потрібно вчасно оновити інформацію та пройти процедуру перевірки, щоб уникнути затримок або припинення нарахування пенсії.

Надати необхідне підтвердження можна кількома способами:

через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду,

під час відеоідентифікації з працівником установи,

або надіславши письмову заяву поштою до відповідного територіального органу ПФУ.

