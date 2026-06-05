Дефіцит продуктів в Запоріжжі може посилитися через прогнозоване зменшення врожаїв кісточкових культур в Україні, що здатне вплинути на сезонну пропозицію фруктів у торгових мережах, повідомляє Politeka.

Аналітики аграрного ринку повідомляють про ризик суттєвого скорочення збору абрикосів у 2026 році — орієнтовно на 40–60%. Для персиків прогноз також негативний: очікуване падіння може сягнути 30–50% у порівнянні з середніми показниками попередніх сезонів.

Головним чинником називають нестабільну погоду під час цвітіння садів. Короткі похолодання та різкі температурні коливання у цей період здатні суттєво знизити кількість зав’язі, що прямо впливає на майбутній урожай.

Фахівці зазначають, що найбільше ризики торкаються центральних і південних регіонів. Саме там кісточкові достигають раніше, а також сильніше реагують на весняні погодні зміни.

У разі значних втрат частину попиту планують компенсувати за рахунок імпортної продукції. Серед основних постачальників називають Туреччину, Грецію, Іспанію та Молдову, однак навіть ці поставки можуть не повністю закрити внутрішні потреби.

Очікується й помітний вплив на ціни. За різними оцінками, вартість абрикосів і персиків здатна зрости на 20–80% залежно від обсягів збору та доступності імпорту на ринку.

Експерти додатково підкреслюють, що ранні сорти найбільш вразливі до заморозків. Навіть нетривале зниження температури під час цвітіння може призвести до втрати значної частини майбутнього врожаю.

У цьому контексті Дефіцит продуктів в Запоріжжі розглядається як наслідок ширших аграрних ризиків, пов’язаних із погодними умовами, коливанням виробництва та обмеженим імпортним балансом.

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