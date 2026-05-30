Підвищення тарифів на комунальні послуги у Хмельницькій області стало актуальним після рішення виконкому Волочиської міської ради, який 25 травня затвердив оновлені розцінки на вивезення побутових відходів, повідомляє Politeka.

Нова вартість почне діяти з 1 червня та насамперед зачіпає побутових споживачів громади. Саме для населення зафіксовано найбільше зростання платежів.

У багатоквартирному секторі сума становитиме 48 грн на одну особу щомісяця замість попередніх 31 грн. Для приватних домогосподарств встановлено 51 грн, тоді як раніше було 31 грн. Таким чином, різниця для жителів коливається в межах 17–20 грн.

Серед інших категорій споживачів зміни виглядають по-різному. Для бюджетних установ тариф зменшено до 276,46 грн за кубометр проти попередніх 331,48 грн. Натомість для підприємств та організацій показник майже не зазнав змін і становить 332 грн за кубометр.

Питання перегляду вартості послуги напряму пов’язане з оновленими розрахунками витрат на утримання системи збору та транспортування відходів у громаді. У підсумку основне фінансове навантаження припадає саме на мешканців.

Подальші зміни у сфері послуг залишатимуться залежними від економічних факторів, які впливають на підвищення тарифів на комунальні послуги у Хмельницькій області.

Крім того, в Хмельницькій області також подорожчав проїзд.

Вартість квитків на автобуси між містами зросла на 20-30%, а на окремих напрямках цей показник перевищив 50%.

Найбільш відчутно ціни змінилися на тривалих маршрутах, що пов'язано з паливом та витратами на амортизацію транспорту на завантажених трасах.

