Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області робить контроль витрат і своєчасну оплату ключовими для фінансової дисципліни.

З початку 2026 року набрало чинності підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області, повідомляє Politeka.

Зміни охоплюють централізоване водопостачання та водовідведення у всіх громадах регіону. Місцева влада пояснює коригування збільшенням витрат на електроенергію, ремонт і обслуговування обладнання, а також зростанням витрат на оплату праці персоналу.

У Ставищенській громаді кубометр води тепер коштує 30,54 грн без ПДВ і 36,65 грн із податком. Водовідведення обійдеться у 36,21 грн без ПДВ та 43,45 грн із ПДВ. Актуальні тарифи оприлюднені на порталі громади та через публічні оголошення.

Контроль за дотриманням нових розцінок здійснює заступник селищного голови. Місцеве ЖКП зазначає, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відповідає реальним витратам підприємства та забезпечує стабільну подачу води й належне функціонування системи.

Влада радить мешканцям планувати сімейний бюджет, стежити за офіційними повідомленнями та оплачувати рахунки вчасно. Соціально вразливі категорії можуть скористатися пільгами або державною підтримкою, щоб зменшити фінансове навантаження.

Експерти підкреслюють, що своєчасне планування платежів допомагає уникнути боргів і гарантує безперебійну роботу комунальних служб. Мешканців закликають уважно слідкувати за оновленнями та адаптуватися до змін тарифів.

Таким чином, підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області робить контроль витрат і своєчасну оплату ключовими для фінансової дисципліни всіх домогосподарств регіону.

Останні новини України:

