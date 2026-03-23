У столиці розпочалася гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві, повідомляє Politeka.

Програма передбачає безкоштовні гарячі обіди та напої для людей поважного віку, переселенців і громадян, які опинилися у складних життєвих умовах.

Ініціативу організувала благодійна організація «Їжа життя». Волонтери готують страви з дотриманням санітарних норм та правил безпеки. Меню включає вегетаріанські й веганські позиції, які забезпечують поживність і враховують потреби старших відвідувачів.

Роздача відбувається тричі на тиждень — у понеділок, середу та п’ятницю. Основні точки працюють у парку «Веселка» на вулиці Мрії о 13:30, на Новомостицькій, 2-Г о 14:00 та на Нижньому Валу, 23 о 15:30. Отримати гарячий обід можуть як мешканці столиці, так і люди, які переїхали з постраждалих регіонів.

Організатори закликають повідомляти про ініціативу знайомих і сусідів, щоб більше людей дізналися про можливість отримати підтримку. Під час зустрічей добровольці спілкуються з відвідувачами, дають поради щодо побутових питань та здорового способу життя.

Завдяки регулярній роботі пунктів гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві дозволяє літнім людям отримувати поживну їжу, економити кошти та підтримувати соціальні контакти.

Жителям радять перевіряти графік локацій заздалегідь, щоб обрати зручний час і уникнути черг. Проєкт працює постійно та залишається відкритим для нових учасників.

Волонтери наголошують, що ініціатива триватиме й надалі, тому літні люди можуть звертатися до пунктів видачі регулярно. Представники програми підкреслюють, що вона відкрита для всіх, хто потребує підтримки та гарячого харчування.

