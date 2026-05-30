Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області вже офіційно затвердили для жителів Сахновщинської та Берестинської громад, де найближчим часом почнуть діяти оновлені розцінки, передає Politeka.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет. Нові ставки стосуються населення, бюджетних установ та представників підприємницького сектору.

У місцевих адміністраціях пояснюють перегляд необхідністю підтримувати стабільну роботу профільних підприємств і забезпечувати належний санітарний стан територій.

Інформацію щодо змін оприлюднили на офіційному ресурсі Сахновщинської громади.

Із початку літа для мешканців багатоквартирного житла, приватних домоволодінь та Дар-Надіївського старостинського округу запровадять єдиний щомісячний платіж за вивезення побутових відходів. Сума становитиме 30 гривень з ПДВ на одну людину.

Для установ та організацій обслуговування контейнерів коштуватиме 186,34 гривні.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області також зачепить систему водопостачання й водовідведення у Берестині та кількох навколишніх селах. Вартість одного кубометра збільшиться зі 150 до 180 гривень.

Разом із цим місцева влада передбачила механізм часткової компенсації витрат із бюджету громади. Такий підхід має допомогти зменшити фінансове навантаження для населення.

Представники самоврядування наголошують, що своєчасна оплата послуг залишається важливою умовою безперебійної роботи інфраструктури та підтримки якості обслуговування.

У громадах допускають подальше коригування розцінок залежно від економічної ситуації, вартості ресурсів і фактичних витрат підприємств.

