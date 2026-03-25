Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області поєднує харчування, медичні процедури та соціальні активності.

У 2026 році в регіоні почала працювати гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області, повідомляє Politeka.net.

Програма спрямована на підтримку місцевих жителів та внутрішньо переміщених осіб віком від 60 років.

Ініціативу організував фонд «Карітас Полтава» за підтримки міжнародних партнерів Caritas Luxembourg та Caritas Austria. У межах проєкту відкрито соціально-реабілітаційний центр, де літні громадяни отримують супровід, медичну допомогу та консультації щодо соціальних послуг.

У закладі проводять базові обстеження: вимірюють тиск, рівень глюкози та сатурацію, виконують електрокардіограму. Доступні фізіотерапевтичні процедури — магнітотерапія, УВЧ, пресотерапія та відвідування соляної кімнати. Лікувальна гімнастика допомагає підтримувати рухливість та загальний тонус організму.

Психолог надає індивідуальні консультації та проводить групові заняття для зниження стресу та покращення емоційного стану. Для дозвілля організовують майстер-класи, арттерапію, перегляд фільмів, читацькі зустрічі, музичні й танцювальні заходи.

Щодня відвідувачам видають гарячі обіди. Саме так гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області поєднує харчування, медичні процедури та соціальні активності, створюючи комплексну систему підтримки старшого покоління.

Центр працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за адресою: Полтава, вулиця Семена Антонця, 24. Організатори радять слідкувати за оновленнями та приходити відповідно до графіка, щоб уникнути черг.

Проєкт має довгострокову мету — забезпечити стабільну підтримку літнім людям і поступово розширювати перелік доступних сервісів.

