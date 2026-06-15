Дефіцит овочів у Миколаївській області відображає ширші процеси, які нині спостерігаються на продовольчому ринку країни.

Дефіцит овочів у Миколаївській області стає помітнішим на тлі скорочення запасів торішньої картоплі та поступових змін цінової ситуації на ринку, повідомляє Politeka.

За оцінками аналітиків, виробники наразі реалізують залишки продукції за ціною від 5 до 11 гривень за кілограм. Для порівняння, рік тому показники перебували у межах 13–23 гривень.

Фахівці пояснюють таку різницю надлишковою пропозицією на початку сезону, а також впливом посушливих періодів, які позначилися на якості врожаю.

Водночас на український ринок активно надходить рання імпортна картопля. Її вартість сягає близько 90 гривень за кілограм, що формує суттєвий розрив між різними категоріями товару.

Попит на завезену продукцію поки залишається стриманим. Однак зі зменшенням складських запасів інтерес до імпорту може поступово зрости.

Експерти вважають нинішню ситуацію перехідним етапом між реалізацією старого врожаю та появою нової продукції. Саме тому Дефіцит овочів у Миколаївській області відображає ширші процеси, які нині спостерігаються на продовольчому ринку країни.

Додатковий вплив мають логістичні витрати та особливості постачання в окремі регіони, що призводить до коливань вартості залежно від місця реалізації.

Фахівці прогнозують, що із подальшим скороченням залишків можливе поступове підвищення закупівельних і роздрібних цін. Особливо це стосуватиметься міжсезонного періоду, коли роль імпортної продукції традиційно зростає.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від швидкості надходження нового врожаю та балансу між попитом і пропозицією на внутрішньому ринку.

Джерело: ТСН

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