Подорожчання продуктів в Одесі найбільш виразно проявляється у сегменті м’ясної продукції, де цінові коливання залишаються найширшими.

Подорожчання продуктів в Одесі фіксують одразу в кількох ключових сегментах споживчого кошика — рибі, м’ясі та базовій бакалії, що формує помітне зростання загальних витрат для покупців, повідомляє Politeka.

На ринку рибної продукції короп патраний (1 кг) утримує середній рівень 364,50 грн. У розрізі торгових мереж спостерігається цінова диференціація: у Megamarket товар реалізують по 390,00 грн, тоді як у Novus — по 339,00 грн. Порівняно з травневим середнім значенням 337,78 грн, нинішня динаміка демонструє приріст близько 20 грн. Протягом місяця зафіксовано хвилеподібні коливання вартості, що пов’язують із сезонними поставками та змінами логістики.

У категорії м’ясних виробів ситуація виглядає більш динамічно. Ковбаски «Алан» мисливські напівкопчені (1 кг) в середньому коштують 800,56 грн, однак розрив між торговими мережами залишається значним — від 705,80 грн в Auchan до 889,00 грн у Novus. У травні середній показник становив 753,78 грн, що означає зростання на понад 24 грн. Експерти ринку пов’язують таку різницю з витратами на сировину, енергоносії та логістичне обслуговування, які напряму впливають на кінцеву ціну.

Бакалійний сегмент демонструє більш помірну, але стабільну висхідну тенденцію. Олія «Олейна» рафінована (850 мл) наразі коштує в середньому 98,32 грн. У торгових мережах вартість коливається від 92,99 грн до 105,50 грн, залежно від постачальника та націнки. У порівнянні з травневим рівнем 95,83 грн зафіксовано зростання на 4,38 грн, що відповідає загальній тенденції поступового подорожчання базових товарів.

Подорожчання продуктів в Одесі найбільш виразно проявляється у сегменті м’ясної продукції, де цінові коливання залишаються найширшими, а розрив між мінімальними та максимальними пропозиціями суттєво впливає на споживчий вибір.

У підсумку ринок демонструє нерівномірну динаміку: частина товарів змінюється поступово, тоді як окремі позиції реагують на зовнішні фактори різкішими стрибками, що формує загальну тенденцію до підвищення вартості продовольчого кошика.

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