Подорожчання проїзду в Сумах розглядається як елемент перегляду економічної моделі функціонування міської транспортної системи та адаптації до поточних витрат.

Подорожчання проїзду в Сумах винесене на публічне обговорення в межах нового проєкту розпорядчого документа, який підготувала міська військова адміністрація, повідомляє Politeka.

Ініціатива стосується перегляду тарифів на пасажирські перевезення як у межах міста, так і на приміських напрямках. Наразі рішення не є остаточним і перебуває на етапі погодження та громадського обговорення.

Згідно з оприлюдненими пропозиціями, вартість міської поїздки може зрости з 15 до 20 гривень. Окремо розглядається тариф на маршрут до Піщаного — його попередньо пропонують встановити на рівні 28 гривень за одну поїздку.

Перевізники аргументують можливі зміни зростанням витрат, які накопичилися за останній період. Серед основних факторів називають подорожчання пального, підвищення вартості запчастин і ремонтних робіт. Також впливають зміни у фонді оплати праці, загальні операційні витрати та складна безпекова ситуація, що ускладнює стабільну роботу транспорту.

У такому контексті подорожчання проїзду в Сумах розглядається як елемент перегляду економічної моделі функціонування міської транспортної системи та адаптації до поточних витрат.

Наразі проєкт залишається відкритим для обговорення. Остаточне рішення щодо тарифів ухвалюватимуть після завершення погоджувальних процедур і врахування пропозицій сторін.

Крім того, в Сумах також повідомляли про нову систему оплати проїзду.

Усередині маршруток встановили QR-коди. Пасажири сканують їх смартфоном і підтверджують списання коштів у застосунку. Операція займає кілька секунд і не потребує використання готівки.

Пілотний етап має перевірити стабільність роботи платформи та поведінку користувачів у реальних умовах перевезень. Зібрані дані планують використати для можливого розширення проєкту на інші міські лінії.

Фахівці транспортної сфери зазначають, що цифровий формат може пришвидшити посадку пасажирів і зменшити навантаження на водіїв під час розрахункових операцій.

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