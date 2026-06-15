Дефіцит молочних продуктів в Кіровоградській області проявляється нерівномірно й залежить від логістики постачання.

Дефіцит молочних продуктів в Кіровоградській області фіксується на тлі зростання виробничих витрат і скорочення сировинної бази у молочному секторі України, повідомляє Politeka.

Галузеві об’єднання пов’язують нинішні зміни з подорожчанням кормів для великої рогатої худоби. Додатковий тиск створюють витрати на логістику, електроенергію та пальне, що формують підсумкову собівартість товарів на всіх етапах.

Через це фермерські господарства повідомляють про зниження надоїв, що автоматично зменшує обсяги сировини для подальшої переробки. У періоди підвищеного попиту це може спричиняти локальні перебої з окремими позиціями.

Водночас експерти не прогнозують повного зникнення продукції з полиць магазинів. Частина вироблених обсягів традиційно спрямовується на зовнішні ринки, тому внутрішній сегмент отримує лише частковий перерозподіл ресурсів.

Аналітики відзначають, що Дефіцит молочних продуктів в Кіровоградській області проявляється нерівномірно й залежить від логістики постачання, структури торговельних мереж та наявності локальних виробників.

Цінова динаміка поки залишається відносно стабільною, однак поступове підвищення вартості окремих категорій уже розглядається як ймовірний сценарій у середньостроковій перспективі.

Подальший розвиток ситуації визначатиметься балансом між витратами на виробництво, доступністю кормів і стабільністю ланцюгів постачання в регіоні та країні загалом.

Ринок залишатиметься чутливим до змін у витратах виробників і сезонної динаміки попиту. Ситуація може коригуватися залежно від стабільності постачання та обсягів переробки сировини.

Джерело: fakty

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