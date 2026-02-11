Підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області спрямоване на приведення фінансової моделі до економічно обґрунтованих показників.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області набуло чинності з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни торкнулися централізованого водопостачання та водовідведення, що безпосередньо впливають на щомісячні рахунки мешканців.

Рішення ухвалили після детального аналізу фінансових показників місцевих комунальних підприємств. Нові ставки затвердив виконавчий комітет разом із КП «Комунальник» на останньому засіданні.

За розрахунками, кубометр води тепер коштує 30,97 грн, а послуги з каналізації — 20,99 грн. Середній щомісячний платіж на одного споживача з урахуванням ПДВ становить 280,58 грн, що на 21% перевищує попередній рівень.

Керівник підприємства Андрій Клепач пояснив, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області спрямоване на приведення фінансової моделі до економічно обґрунтованих показників. Основні фактори — зростання вартості електроенергії, додаткові витрати на обслуговування мереж і придбання матеріалів.

Фахівці підкреслюють, що нові ставки забезпечують стабільну роботу систем, безперервне постачання води та нормальне функціонування каналізаційних мереж. Вони також дозволяють проводити планові ремонти та модернізацію інженерної інфраструктури.

Мешканцям радять регулярно перевіряти показники лічильників, планувати щомісячний бюджет і вчасно оплачувати рахунки, щоб уникнути заборгованості та гарантувати стабільність послуг.

Для економії експерти рекомендують контролювати витрати води, стежити за станом сантехніки та застосовувати сучасні лічильники. Це допомагає зменшити платіжки та підтримувати ефективність систем, одночасно забезпечуючи надійне водопостачання і відведення стоків.

