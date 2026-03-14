Мешканців закликають враховувати тимчасове подорожчання проїзду в Івано-Франківській області при плануванні щоденних поїздок у громадському транспорті

Подорожчання проїзду в Івано-Франківській області тимчасово набирає чинності з 16 березня і триватиме до 15 квітня 2026 року, пише Politeka.net.

Востаннє тариф переглядали у 2024 році, повідомив заступник міського голови Михайло Смушак на Facebook-сторінці.

Причиною змін стали підвищення цін на паливно-мастильні матеріали та електроенергію. За словами Смушка, рішення ухвалили, щоб комунальні та приватні маршрути міста залишалися активними й не зупинялися через високі витрати на експлуатацію транспорту.

Згідно з новими тарифами у комунальному транспорті:

карткою «Галка» — 15 грн,

студентською «Галка» — 10 грн,

банківською карткою або безконтактно — 18 грн,

готівкою у водія — 20 грн.

Для приватних перевізників встановлено тариф 20 грн за поїздку. Пільги зберігаються: учні користуються комунальними автобусами та тролейбусами безкоштовно, а пересадка протягом 30 хвилин залишається без додаткової оплати при оплаті карткою.

Михайло Смушак зазначив, що подальше підвищення вартості проїзду залежатиме від ринку пального та енергоносіїв.

«Ситуація із цінами на паливо та електроенергію змінюється щодня, тому ми відстежуємо ринок і будемо коригувати тарифи лише за необхідності», — підкреслив він.

Мешканцям радять завчасно планувати поїздки та користуватися картками «Галка», щоб економніше оплачувати пересування містом. Також варто стежити за оголошеннями перевізників щодо можливих змін маршрутів та розкладів.

