Графіки відключення світла у Черкаській області на 10 червня є частиною системного обслуговування електромереж і спрямовані на підвищення їхньої надійності.

У Черкаській області на 10 червня запроваджують планові графіки відключення світла, які діятимуть у зв’язку з проведенням профілактичних робіт, пише Politeka.net.

Черкаську область чекає день без комфорту. Як зазначається, графіки відключення світла у Черкаській області на 10 червня є частиною системного обслуговування електромереж і спрямовані на підвищення їхньої надійності. Енергетики наголошують, що виконання планових робіт дозволяє зменшити ризики аварійних ситуацій.

За інформацією «Черкасиобленерго», 10.06.2026 року з 08:00 до 17:00 години світло буде відсутнє. Обмеження торкнуться наступних населених пунктів:

місто Шпола вул. Лозуватська, Межакова, Івана Богуна

с. Журавка вул. Благовісна

с. Капустине вул. Подолинського, Лісова

В місті Умань світло будуть вимикати з 08:00 до 17:00 години. Знеструмлення чекатимуть тільки мешканців будинків, що знаходяться за такими адресами:

Успенська: 18, 19, 20, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 24, 25

М. Грушевського: 2, 32

О. Теліги: 24

Стара Прорізна: 3, 5, 5, 6, 7, 7

А. Кизила: 7

Туристів: 10, 22, 25, 6, 8

М. Комарницького: 2, 1, 2, 2, 7, 7, 7, 7, 9, 11, 13, 13, 15, 15, 17, 19, 21, 21, 21, 23, 25, 29

Набережна: 2.

У місті Городище з 08:30 до 16:30 години через планові роботи не буде електрики. Світло зникне за окремими адресами. Зокрема знеструмлять такі вулиці:

В. Мономаха: 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 64, 66, 68, 70

О. Дашкевича: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 57

Миру: 76, 78, 85, 86, 79, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 117, 120, 122, 124, 127, 131, 132, 151, 153, 155, 157

Маніжа: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12, 112

Коцюбинського: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55

Воїнів Афганців: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Садова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 2, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Т. Шевченка: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13

пров. Садовий: 3, 4, 5, 6, 7, 8.

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