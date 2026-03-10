У різних населених пунктах області запроваджують графіки відключення світла в Івано-Франківській області на 11 березня.

В Івано-Франківській області на 11 березня запроваджуються графіки відключення світла у зв’язку з плановими ремонтними роботами, повідомляє Politeka.net.

Інформацію підтвердили кілька місцевих громад на офіційних сторінках у Facebook.

Згідно з повідомленнями енергетиків, роботи передбачають обслуговування та модернізацію електромереж, що дозволяє підвищити надійність інфраструктури та зменшити ризик аварій у майбутньому. Через це у різних населених пунктах області запроваджують графіки відключення світла в Івано-Франківській області на 11 березня.

Енергетики наголошують, що такі заходи є необхідними для безпечного та стабільного функціонування мереж. Мешканцям області радять заздалегідь ознайомитися з графіками відключень та врахувати їх при плануванні щоденних справ, щоб уникнути незручностей.

11 березня 2026 року з 08:00 до 19:00 планові знеструмлення запровадять у селі Підгайчики. Світло буде відсутнє на вулицях Гора та Лесі Українки.

Крім того, 11 березня з 09:00 до 17:00 електропостачання тимчасово припинять у селі Старий Лисець. Обмеження діятимуть на вулицях Садовій, Тараса Шевченка та Цвинтарній.

Так, у селі Хмелівка світло буде відсутнє на вулиці Незалежності з 09:00 до 17:00. Мешканцям цієї вулиці рекомендують заздалегідь підготуватися до тимчасового відключення електропостачання, щоб уникнути незручностей у побуті та роботі.

Крім того, у селищі Богородчани графіки відключень діятимуть протягом двох днів – з 11 по 12 березня 2026 року – з 10:00 до 19:00. Під обмеження потрапляють кілька вулиць: Біля чеської бази, Василя Стефаника, Василя Стуса, Івана Петраша, Молодіжна та Ясна.

