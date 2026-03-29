Грошова допомога для ВПО в Одеській області у березні зміниться для частини переселенців, адже деякі виплати припинять.

Грошова допомога для ВПО в Одеській області залишиться доступною лише для окремих категорій переселенців, повідомляє Politeka.

Причиною є те, що державна підтримка на проживання має обмежений термін виплати та після завершення цього періоду не для всіх продовжується автоматично.

Йдеться про щомісячну грошову допомогу для ВПО в Одеській області у розмірі 2000 гривень для дорослої людини та 3000 гривень для дітей або осіб з інвалідністю.

Таку виплату призначають на шість місяців. Після завершення цього періоду надходження коштів припиняється, якщо людина не належить до категорій, для яких передбачене автоматичне продовження.

Автоматично отримувати державну підтримку можуть лише найбільш вразливі групи переселенців. Це пенсіонери, у яких розмір пенсії не перевищує 9 444 грн.

Також - люди з інвалідністю I чи II груп, діти з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворі діти, діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

До переліку входять і батьки-вихователі та прийомні батьки. Водночас важливою умовою для отримання таких виплат залишається рівень доходу родини.

Сукупний дохід на одного члена сім’ї не повинен перевищувати 10 380 гривень. Окрім цього, грошова допомога для ВПО в Одеській області може надаватися і в межах окремої програми, яку називають сьомою виплатою для переселенців.

Вона становить 2000 гривень. Отримати її можуть ті люди, які після переїзду безперервно працювали або вели підприємницьку діяльність як ФОП протягом шести місяців поспіль.

