Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области останется доступной только для отдельных категорий переселенцев, сообщает Politeka.

Причиной является то, что государственная поддержка проживания имеет ограниченный срок выплаты и после завершения этого периода не для всех продолжается автоматически.

Речь идет о ежемесячной денежной помощи для ВПЛ в Одесской области в размере 2000 гривен для взрослого человека и 3000 гривен для детей или лиц с инвалидностью.

Такую выплату назначают на шесть месяцев. По истечении этого периода поступление средств прекращается, если человек не относится к категориям, для которых предусмотрено автоматическое продление.

Автоматически получать государственную поддержку могут только наиболее уязвимые группы переселенцев. Это пенсионеры, у которых размер пенсии не превышает 9444 грн.

Также - люди с инвалидностью I или II групп, дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольные дети, дети сироты и дети, лишенные родительской опеки.

В список входят и родители-воспитатели и приемные родители. В то же время, важным условием для получения таких выплат остается уровень дохода семьи.

Совокупный доход на одного члена семьи не должен превышать 10380 гривен. Кроме этого, денежная помощь для ВПЛ в Одесской области может предоставляться и в рамках отдельной программы, называемой седьмой выплатой для переселенцев.

Она составляет 2000 грн. Получить ее могут те люди, которые после переезда беспрерывно работали или вели предпринимательскую деятельность как ФЛП в течение шести месяцев.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Одесской области: магазины резко изменили расценки.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: какие документы нужно предоставить.