Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области останется доступной только для отдельных категорий переселенцев, сообщает Politeka.
Причиной является то, что государственная поддержка проживания имеет ограниченный срок выплаты и после завершения этого периода не для всех продолжается автоматически.
Речь идет о ежемесячной денежной помощи для ВПЛ в Одесской области в размере 2000 гривен для взрослого человека и 3000 гривен для детей или лиц с инвалидностью.
Такую выплату назначают на шесть месяцев. По истечении этого периода поступление средств прекращается, если человек не относится к категориям, для которых предусмотрено автоматическое продление.
Автоматически получать государственную поддержку могут только наиболее уязвимые группы переселенцев. Это пенсионеры, у которых размер пенсии не превышает 9444 грн.
Также - люди с инвалидностью I или II групп, дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольные дети, дети сироты и дети, лишенные родительской опеки.
В список входят и родители-воспитатели и приемные родители. В то же время, важным условием для получения таких выплат остается уровень дохода семьи.
Совокупный доход на одного члена семьи не должен превышать 10380 гривен. Кроме этого, денежная помощь для ВПЛ в Одесской области может предоставляться и в рамках отдельной программы, называемой седьмой выплатой для переселенцев.
Она составляет 2000 грн. Получить ее могут те люди, которые после переезда беспрерывно работали или вели предпринимательскую деятельность как ФЛП в течение шести месяцев.
