Сталося очікуване подорожчання проїзду в Черкасах, тому містянам необхідно ознайомитися з новими розцінками.

Подорожчання проїзду в Черкасах посилюється, адже з березня змінюється тариф на популярному напрямку до столиці, повідомляє Politeka.net.

Про нові розцінки повідомили представники місцевих автостанцій.

Найбільше зміни відчутні на окремих напрямках. Наприклад, поїздка до Золотоноші вже обходиться у 130 гривень. Водночас деякі рейси поки залишаються без перегляду, але водії не виключають подальшого коригування.

Частина пасажирів намагається економити. Люди порівнюють варіанти — автобус, попутні авто чи власний транспорт — і обирають дешевший спосіб дістатися пункту призначення. Водночас навіть мінімальне зростання стає відчутним для пенсіонерів та тих, хто регулярно користується перевезеннями.

Водії зазначають: пасажиропотік зменшився, натомість витрати зросли. Основні причини — ціна пального, мастильних матеріалів і обслуговування техніки. Через це перевізники змушені переглядати розцінки.

За словами начальника міських автостанцій Костянтина Цісаря, тариф формують самі компанії. Вони враховують попередній рівень цін, відстань маршруту, технічні витрати та інші фактори. Останні зміни запровадили нещодавно, однак коригування відбувається фактично щотижня.

На ринку працює кілька перевізників, і не всі одночасно підвищують вартість. Через це на різних напрямках ціни можуть відрізнятися. Утім загальна тенденція до зростання зберігається.

Контролери зазначають, що реакція пасажирів різна: частина сприймає зміни спокійно, інші висловлюють невдоволення. Водночас більшість визнає, що здорожчання пов’язане з економічною ситуацією.

Експерти прогнозують подальші зміни, адже витрати перевізників не зменшуються. Якщо тенденція збережеться, Подорожчання проїзду в Черкасах може продовжитися найближчим часом.

