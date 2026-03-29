Подорожание проезда в Черкассах усиливается, ведь с марта меняется тариф на популярном направлении в столицу, сообщает Politeka.net.

О новых расценках сообщили представители местных автостанций.

Больше всего изменения ощутимы на отдельных направлениях. К примеру, поездка в Золотоношу уже обходится в 130 гривен. В то же время, некоторые рейсы пока остаются без просмотра, но водители не исключают дальнейшей корректировки.

Часть пассажиров пытается экономить. Люди сравнивают варианты — автобус, попутные автомобили или собственный транспорт — и выбирают более дешевый способ добраться до пункта назначения. В то же время, даже минимальный рост становится ощутимым для пенсионеров и тех, кто регулярно пользуется перевозками.

Водители отмечают: пассажиропоток уменьшился, расходы выросли. Основные причины – цена горючего, смазочных материалов и обслуживания техники. Поэтому перевозчики вынуждены пересматривать расценки.

По словам начальника городских автостанций Константина Цисаря, тариф формируют сами компании. Они учитывают предварительный уровень цен, расстояние маршрута, технические затраты и другие факторы. Последние изменения ввели недавно, однако корректировка происходит фактически еженедельно.

На рынке работают несколько перевозчиков, и не все одновременно повышают стоимость. Поэтому на разных направлениях цены могут отличаться. Впрочем, общая тенденция к росту сохраняется.

Контроллеры отмечают, что реакция пассажиров разная: часть воспринимает изменения спокойно, другие выражают недовольство. В то же время большинство признают, что удорожание связано с экономической ситуацией.

Эксперты прогнозируют дальнейшие изменения, ведь расходы перевозчиков не уменьшаются. Если тенденция сохранится, подорожание проезда в Черкассах может продолжиться в ближайшее время.

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда в Черкассах: что известно об изменениях.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Черкасской области: кому срочно нужно написать заявление в Пенсионный фонд.