Наразі точна дата завершення опалювального сезону в Одесі у 2026 році невідома, оскільки остаточне рішення залежить від погодних умов, передає Politeka.net.

Загальний порядок визначає постанова Кабінету Міністрів України № 830. Згідно з документом, опалення відключають, якщо середньодобова температура повітря протягом трьох днів підряд перевищує +8 °C.

Якщо погодні умови будуть сприятливими, відповідальні служби отримують право дати команду на відключення тепла. Точна дата визначається безпосередньо під час сезону, враховуючи фактичні показники температури. Минулого року сезон у місті завершувався 31 березня, відповідно до розпорядження Одеського міського голови Геннадія Труханова № 173 від 28.03.2025, яке регламентувало закінчення опалювального періоду 2024–2025 років.

Документ зобов’язував керівників підприємств усіх форм власності, на балансі яких перебувають системи центрального опалення, забезпечити відключення тепла. Комунальному підприємству Теплопостачання міста Одеси та іншим власникам теплових мереж доручалося розпочати планові роботи з ремонту обладнання та підготовки систем до наступного сезону відповідно до графіка.

Одеса розташована на півдні України, тому тут клімат м’якший, ніж у більшості інших регіонів. Це дозволяє відключати опалення трохи раніше або в кінці березня, як і минулого року. Синоптики прогнозують, що весна 2026 буде теплішою за середній показник, тому існує ймовірність, що батареї в місті вимкнуть раніше.

Як і раніше, рішення про завершення опалювального сезону в Одесі ухвалюватиме місцева влада з урахуванням фактичної температури та погодних умов. Планові роботи після відключення передбачають перевірку мереж, ремонт теплових вузлів та підготовку до наступного сезону.

Жителів міста закликають стежити за офіційними повідомленнями міської ради та комунальних підприємств, щоб вчасно отримувати інформацію про відключення опалення та стан гарячого водопостачання.

