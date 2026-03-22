В настоящее время точная дата завершения отопительного сезона в Одессе в 2026 году неизвестна, поскольку окончательное решение зависит от погодных условий, передает Politeka.net.

Общий порядок определяет постановление Кабинета Министров Украины № 830. Согласно документу отопление отключают, если среднесуточная температура воздуха в течение трех дней подряд превышает +8 °C.

Если погодные условия будут благоприятны, ответственные службы получают право дать команду на отключение тепла. Точная дата определяется непосредственно в сезон, учитывая фактические показатели температуры. В прошлом году сезон в городе завершался 31 марта, согласно распоряжению Одесского городского головы Геннадия Труханова № 173 от 28.03.2025, регламентировавшего окончание отопительного периода 2024-2025 годов.

Документ обязывал руководителей предприятий всех форм собственности, на балансе которых находятся системы центрального отопления, обеспечить отключение тепла. Коммунальному предприятию Теплоснабжение города Одессы и другим владельцам тепловых сетей поручалось начать плановые работы по ремонту оборудования и подготовке систем к следующему сезону в соответствии с графиком.

Одесса расположена на юге Украины, поэтому здесь климат более мягкий, чем в большинстве других регионов. Это позволяет отключать отопление чуть раньше или в конце марта, как и в прошлом году. Синоптики прогнозируют, что весна 2026 года будет теплее среднего показателя, поэтому существует вероятность, что батареи в городе выключат раньше.

Как и раньше, решение о завершении отопительного сезона в Одессе будут принимать местные власти с учетом фактической температуры и погодных условий. Плановые работы после отключения предусматривают проверку сетей, ремонт тепловых узлов и подготовку к следующему сезону.

Жителей города призывают следить за официальными сообщениями городского совета и коммунальных предприятий, чтобы своевременно получать информацию об отключении отопления и состоянии горячего водоснабжения.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Новый график движения транспорта в Кривом Роге: кого коснутся изменения