Подорожчання продуктів у Харкові спостерігається в багатьох супермаркетах та магазинах міста, повідомляє Politeka.

Як свідчать дані з офіційного сайту Мінфіну, подорожчання продуктів у Харкові відчутне у різних сегметах, від мʼяса до хліба.

Наприклад, ковбаса варена Алан лікарська цього місяця коштує в середньому 485,61 грн за кілограм. При цьому ціни у різних торгових мережах відрізняються.

В Auchan її можна купити за 443,00 грн, у Megamarket - 532,00 грн, у Metro - 478,44 грн, а в Novus - 489,00 грн. Для порівняння, у лютому середня ціна ковбаси становила 448,99 грн, що свідчить про помітне зростання вартості.

Не менше виросли й консерви. Сардини натуральні (230 гр) тепер коштують у середньому 83,76 грн за банку. У магазинах Auchan їх продають по 73,40 грн, у Megamarket - 91,20 грн, у Metro - 80,46 грн, а в Novus - 89,99 грн.

Для порівняння, у лютому середня вартість на сардини становила 75,20 грн, тож цінник збільшився приблизно на 8 грн за банку.

Хлібо-булочні вироби також не залишилися поза увагою споживачів. Хліб житній Riga Бородинівський (300 гр) сьогодні продається в середньому за 52,30 грн.

Цінники коливаються від 48,80 грн у Metro до 57,30 грн у Megamarket і 50,80 грн у Auchan.

У лютому середня вартість цього хліба становила 49,87 грн, тому можна говорити про поступове подорожчання основних продуктів харчування у Харкові

Експерти пояснюють, що підняття цінників пов’язане з коливанням цін на сировину та логістичними витратами, що впливають на торговельні мережі.

Останні новини України:

