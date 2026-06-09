Графіки відключення світла у Запоріжжі на 10 червня будуть тривати за десятками адрес через планові та профілактичні роботи, пише Politeka.net.
Частині споживачів доведеться залишатися без світла протягом кількох годин, оскільки енергетики проводитимуть планові роботи на об'єктах електромереж. Тимчасові обмеження запроваджуються у межах ремонтної та профілактичної кампанії, спрямованої на підвищення надійності електропостачання.
Як повідомили у «Запоріжжяобленерго», з 10:00–17:00 години 10 червня 2026 року будуть тривати графіки відключення світла, що торкнуться адрес:
- Байди: 34а
- Бомбейська: 2–10
- Бориспільська: 55, 57в, 80
- Буковинська: 27–35, 58–66, 70–86, 88
- Гетьмана Скоропадського: 1–65
- Житня: 1а, 5г, 1–79, 81–101
- Зачиняєва: 2, 10, 15, 21, 22Б, 29
- Зестафонська: 1, 3, 5, 9, 11, 15, 18
- Інженера Веденеєва: 1–3, 9–13, 17–19, 2–18, 22
- Куренева: 1–7, 2–8, 12
- Михайла Коцюбинського: 1–17, 2а–12
- Оберегова: 1–61, 1а, 2–54, 56–78, 63–99, 82–88
- Ольги Джигурди: 1–13, 12а, 12б–16, 19, 21, 25, 27, 31, 33, 6а
- Ольги Кобилянської: 50, 50а
- Піщана: 2–6, 8/1, 8/2, 8/3, 3
- Рильського: 1–29, 2–26
- Сергія Синенка: 63а, 65, 65а, 65б, 65в, 65г, 67, 67а, 67б, 69, 69а, 69б, 69в, 71, 71а, 71б, 73, 75, 77, 77а, 79, 79а, 79б, 81, 81а, 83
- Славутича: 1–51, 2–52, 53, 54–56, 55–81, 60–94, 85–97, 8а, 88, 91, 93
- Талаліхіна: 24–68, 28, 29–79, 61а, 63, 70–84, 78, 81–93
- Тичини: 1, 4, 5–21, 6, 8, 12–20, 24, 25–71, 34, 36, 40–42
- пров. Арабатський: 1–9, 6, 8, 12
- пров. Батуринська: 1–9, 2–10, 11–13, 12–18, 15, 17, 9А
- пров. Джерельний: 6, 17
- пров. Пам'ятний: 4–16, 11, 8
- пров. Понтонний: 2–8, 7–9
З 09:00–17:00 години вимикатимуть електрику через плановий ремонт електрообладнання. Знеструмлення будуть тривати за окремими адресами:
- Аджарська: 17
- Актюбинська: 1а, 1б, 1–9, 2–12, 16–28, 30, 30а, 32, 32а, 33, 33а, 35–39 (непарні), 43, 34–40 (парні), 44, 46
- Алмазна: 39, 41, 43
- Бодянського: 1–61, 2–52, 54
- В'ячеслава Радіонова: 20, 50, 52–86, 88, 121, 121а, 123–169, 171–201, 201б, 203–221
- Володимира Мономаха: 38
- Вузлова: 1А
- Гірська: 13, 15, 17
- Гончара: 73, 75, 79, 83, 74, 74А
- Древлянська: 1, 5, 7, 12а, 12–30, 32, 13, 15, 21, 23–39, 2–8 (парні), 36–40
- Запоріжбудівська: 12, 14, 16, 18, 20–62
- Запрудна: 20
- Івана Богуна: 18а, 18–50, 51–67, 52, 54, 69, 71, 71а, 120–128, 130–142, 139а, 139–145, 145а, 147–159
- Квіткова: 1, 3, 5, 2–10
- Князя Володимира: 1–17 (непарні), 2, 4–8, 12–44, 21–31, 37–47, 46а, 51–57
- Міська: 2а, 4, 6, 7, 25
- Молочна: 71–87, 71а–87а, 71б, 80–84, 86, 86а, 88–104, 104а, 104б, 105а, 105б, 106, 108, 108а, 110, 112, 112а, 114–120, 120а, 121, 123–133, 124, 126–134, 137
- Мохова: 14–32, 23, 23а, 25, 27, 34
- Ніжинська: 37, 54
- Новорічна: 1–13, 2–20
- Олександрівська: 84, 87
- Подільська: 1–5 (непарні), 2–8 (парні), 7, 9–23 (непарні), 14, 16, 18
- Поліцейська: 4, 6, 7
- Полянська: 1–10
- Природна: 11, 13, 13а, 16, 26
- Радісна: 1, 6, 8а, 10
- Республіканська: 77, 79, 81, 83
- Рівненська: 2, 2а, 3–25, 6–28, 27–59 (непарні), 30–34 (парні), 36, 40–50 (парні), 54
- Світловодська: 1–55, 2–54, 40А, 40Б, 56–96, 57, 59, 61–95, 98–102
- Селищна: 1–17, 2–20, 19, 21–55, 22–48, 50, 57–95, 50–84
- Січеславська: 1–13, 15В, 15–57, 2/4, 6–88, 30, 37–57, 38, 59–63, 88–116, 95, 116А
- Січова: 1–17 (непарні), 2–24 (парні)
- Слобідська: 57
- Фортечна: 51, 51а, 53
- Хлібна: 80–100, 80а, 101б, 102, 103–167, 103а, 104–110, 112, 112а, 114–128, 128а, 130, 130а, 130б, 130в, 130/2, 132–154, 167, 171–187
- Хороводна: 6, 7, 8, 9, 14, 16, 18а, 18–54, 47, 56
- Шкільна: 2Б
- Яценка: 16, 16Б, 18
- пр. Соборний: 94, 96, 117, 117а
- пров. Лютневий: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
- пров. Недільний: 4, 6, 7, 9, 10, 12
- пров. Олександра Жданенка: 2
- пров. Самопливний: 14А
- пров. Соляний: 2, 4, 6
- шосе Космічне: 1.
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