Графіки відключення світла у Запоріжжі на 10 червня запроваджуються у межах ремонтної та профілактичної кампанії.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 10 червня будуть тривати за десятками адрес через планові та профілактичні роботи, пише Politeka.net.

Частині споживачів доведеться залишатися без світла протягом кількох годин, оскільки енергетики проводитимуть планові роботи на об'єктах електромереж. Тимчасові обмеження запроваджуються у межах ремонтної та профілактичної кампанії, спрямованої на підвищення надійності електропостачання.

Як повідомили у «Запоріжжяобленерго», з 10:00–17:00 години 10 червня 2026 року будуть тривати графіки відключення світла, що торкнуться адрес:

Байди: 34а

Бомбейська: 2–10

Бориспільська: 55, 57в, 80

Буковинська: 27–35, 58–66, 70–86, 88

Гетьмана Скоропадського: 1–65

Житня: 1а, 5г, 1–79, 81–101

Зачиняєва: 2, 10, 15, 21, 22Б, 29

Зестафонська: 1, 3, 5, 9, 11, 15, 18

Інженера Веденеєва: 1–3, 9–13, 17–19, 2–18, 22

Куренева: 1–7, 2–8, 12

Михайла Коцюбинського: 1–17, 2а–12

Оберегова: 1–61, 1а, 2–54, 56–78, 63–99, 82–88

Ольги Джигурди: 1–13, 12а, 12б–16, 19, 21, 25, 27, 31, 33, 6а

Ольги Кобилянської: 50, 50а

Піщана: 2–6, 8/1, 8/2, 8/3, 3

Рильського: 1–29, 2–26

Сергія Синенка: 63а, 65, 65а, 65б, 65в, 65г, 67, 67а, 67б, 69, 69а, 69б, 69в, 71, 71а, 71б, 73, 75, 77, 77а, 79, 79а, 79б, 81, 81а, 83

Славутича: 1–51, 2–52, 53, 54–56, 55–81, 60–94, 85–97, 8а, 88, 91, 93

Талаліхіна: 24–68, 28, 29–79, 61а, 63, 70–84, 78, 81–93

Тичини: 1, 4, 5–21, 6, 8, 12–20, 24, 25–71, 34, 36, 40–42

пров. Арабатський: 1–9, 6, 8, 12

пров. Батуринська: 1–9, 2–10, 11–13, 12–18, 15, 17, 9А

пров. Джерельний: 6, 17

пров. Пам'ятний: 4–16, 11, 8

пров. Понтонний: 2–8, 7–9

З 09:00–17:00 години вимикатимуть електрику через плановий ремонт електрообладнання. Знеструмлення будуть тривати за окремими адресами:

Аджарська: 17

Актюбинська: 1а, 1б, 1–9, 2–12, 16–28, 30, 30а, 32, 32а, 33, 33а, 35–39 (непарні), 43, 34–40 (парні), 44, 46

Алмазна: 39, 41, 43

Бодянського: 1–61, 2–52, 54

В'ячеслава Радіонова: 20, 50, 52–86, 88, 121, 121а, 123–169, 171–201, 201б, 203–221

Володимира Мономаха: 38

Вузлова: 1А

Гірська: 13, 15, 17

Гончара: 73, 75, 79, 83, 74, 74А

Древлянська: 1, 5, 7, 12а, 12–30, 32, 13, 15, 21, 23–39, 2–8 (парні), 36–40

Запоріжбудівська: 12, 14, 16, 18, 20–62

Запрудна: 20

Івана Богуна: 18а, 18–50, 51–67, 52, 54, 69, 71, 71а, 120–128, 130–142, 139а, 139–145, 145а, 147–159

Квіткова: 1, 3, 5, 2–10

Князя Володимира: 1–17 (непарні), 2, 4–8, 12–44, 21–31, 37–47, 46а, 51–57

Міська: 2а, 4, 6, 7, 25

Молочна: 71–87, 71а–87а, 71б, 80–84, 86, 86а, 88–104, 104а, 104б, 105а, 105б, 106, 108, 108а, 110, 112, 112а, 114–120, 120а, 121, 123–133, 124, 126–134, 137

Мохова: 14–32, 23, 23а, 25, 27, 34

Ніжинська: 37, 54

Новорічна: 1–13, 2–20

Олександрівська: 84, 87

Подільська: 1–5 (непарні), 2–8 (парні), 7, 9–23 (непарні), 14, 16, 18

Поліцейська: 4, 6, 7

Полянська: 1–10

Природна: 11, 13, 13а, 16, 26

Радісна: 1, 6, 8а, 10

Республіканська: 77, 79, 81, 83

Рівненська: 2, 2а, 3–25, 6–28, 27–59 (непарні), 30–34 (парні), 36, 40–50 (парні), 54

Світловодська: 1–55, 2–54, 40А, 40Б, 56–96, 57, 59, 61–95, 98–102

Селищна: 1–17, 2–20, 19, 21–55, 22–48, 50, 57–95, 50–84

Січеславська: 1–13, 15В, 15–57, 2/4, 6–88, 30, 37–57, 38, 59–63, 88–116, 95, 116А

Січова: 1–17 (непарні), 2–24 (парні)

Слобідська: 57

Фортечна: 51, 51а, 53

Хлібна: 80–100, 80а, 101б, 102, 103–167, 103а, 104–110, 112, 112а, 114–128, 128а, 130, 130а, 130б, 130в, 130/2, 132–154, 167, 171–187

Хороводна: 6, 7, 8, 9, 14, 16, 18а, 18–54, 47, 56

Шкільна: 2Б

Яценка: 16, 16Б, 18

пр. Соборний: 94, 96, 117, 117а

пров. Лютневий: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11

пров. Недільний: 4, 6, 7, 9, 10, 12

пров. Олександра Жданенка: 2

пров. Самопливний: 14А

пров. Соляний: 2, 4, 6

шосе Космічне: 1.

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