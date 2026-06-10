Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області залишається одним із форматів тимчасового розміщення для переселенців.

Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області пропонують власники приватних будинків у містах і селах регіону, де переселенцям доступне довготривале проживання з умовою догляду за нерухомістю та ведення побуту.

У Жмеринському районі, в селі Потоки, пропонують будинок із кількома кімнатами та присадибною ділянкою. Об’єкт не має підключення до газу та централізованого водопостачання, однак обладнаний криницею, пічним опаленням, господарськими спорудами й садом. Від мешканців очікують підтримання порядку та виконання щоденних побутових робіт.

Ще один варіант розміщення розташований у Гонорівці Ямпільського району. Там доступне житло з кількома кімнатами, пічним обігрівом і земельною ділянкою. Пропозиція орієнтована на родини, які можуть самостійно організувати проживання в умовах сільської місцевості з базовою інфраструктурою.

У Вінниці також здають окрему кімнату в цегляному будинку. Проживання розраховане на літню жінку або подружжя пенсійного віку. Є водопостачання, пічне опалення, невелика земельна ділянка поруч, а санвузол розташований у дворі.

У цьому контексті безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області залишається одним із форматів тимчасового розміщення для переселенців, які готові до проживання в сільських умовах і участі в догляді за майном.

Такі пропозиції показують різні моделі співпраці між власниками та мешканцями, де проживання поєднується з виконанням побутових обов’язків.

Подальше поширення подібних варіантів залежить від ініціативи власників і попиту з боку переселенців, які шукають доступне житло для довгострокового поселення.

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