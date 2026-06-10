Політичний експерт і військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко розповів, що Сирський затвердив концепцію розвитку ракетних військ та артилерії до 2030 року, і пояснив, що зміниться, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Багато хто думає, зазначає експерт, що ми воюємо лише дронами, і Україна справді здійснила технологічний прогрес у дронах, є результати з враження об’єктів ворога, росіяни навіть копіюють наші рішення. Але не дронами єдиними, констатує він, адже, буває, ворог проривається зі значними силами та кількістю техніки, тоді потрібна артилерія, і Україна розвиватиме тут свої технології.

«Окремі типи снарядів можуть знищувати укріплені позиції ворога, потрібно 1-2 снаряди там, де 20-30, а то й 50 дронів. Як зазначає Сирський, артилерія продовжує відігравати значну роль на полі бою, ми від неї відмовитися не можемо. Крім того, далекобійна артилерія забезпечує прицільний міцний вогонь. І це не залежить від погоди, до речі. Головне – мати точні координати. Це залежить частково, звичайно, від розвідки, від дронів-розвідників. Але артилерія – це все ж таки вогневий вал», – пояснює Олександр Мусієнко.

Також, зазначає експерт, у доктрині підкреслюється значення ракетного озброєння, це окремий пріоритет концепції, Україна планує завершити розробку та розпочати серійне виробництво вітчизняних балістичних і крилатих ракет у поєднанні з безпілотними системами.

«У доктрині розвитку ракетних військ і артилерії на офіційному рівні підкреслюється, що треба забезпечити ураження цілей щонайменше на відстані до 2000 км. Це елемент української стратегії ведення бойових дій, зменшення потенціалу ворога, виснаження його, руйнації його наступальних можливостей. Ворог воює проти нас на винищення і виснаження. Нам потрібно виснажити противника швидше, ніж він нас», – підсумовує Олександр Мусієнко.

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