Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області супроводжується запровадженням механізму компенсацій для населення.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області фіксується у Вознесенську, де з 1 червня 2026 року оновлюється вартість водопостачання та водовідведення після рішення виконкому міськради, передає видання Politeka.

Документ №373 був затверджений 29 травня 2026 року. Підставою стали оновлені фінансові розрахунки профільного комунального підприємства, яке забезпечує роботу водної інфраструктури громади.

Нові ставки передбачають різні рівні оплати залежно від категорії споживачів. Централізоване постачання води встановлено на рівні 51,30 грн за кубометр із ПДВ. Для бізнесу визначено 47,59 грн, тоді як для населення діє знижений показник — 44,50 грн.

Окремо затверджено тариф на водовідведення: базова вартість становить 19,19 грн за кубометр, а для побутових споживачів — 17,69 грн. У міськраді пояснюють, що перегляд пов’язаний зі зростанням витрат на електроенергію, паливо та матеріальне забезпечення мереж.

У цьому ж контексті підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області супроводжується запровадженням механізму компенсацій для населення, аби частково пом’якшити різницю між економічно обґрунтованими та фактичними нарахуваннями.

Додатково передбачено, що різницю у вартості може покривати бюджет громади. Це дозволяє утримувати стабільність платежів для окремих категорій споживачів.

Оновлені розрахунки вже оприлюднені та доступні для ознайомлення на офіційних ресурсах міської ради. У перспективі місцева влада не виключає подальших коригувань залежно від економічної ситуації та витрат підприємства.

Джерело: vozn.otg

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