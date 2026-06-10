Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі здебільшого формується через приватні ініціативи, де умови визначаються безпосередньо між сторонами угоди.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі пропонують у приватному житловому фонді міста та прилеглих районів, де власники узгоджують індивідуальні умови спільного проживання з переселенцями, передає Politeka

У регіоні поширюється практика адресного поселення без стандартної орендної плати. Натомість сторони домовляються про участь у побутових справах або догляд за будинком. Формати відрізняються залежно від локації та можливостей домогосподарств.

У селі Вільнокур’янівське Вільнянського району власник пропонує окрему кімнату в приватному будинку для жінки зі статусом ВПО або у складній життєвій ситуації. Проживання передбачено довгострокове без орендних платежів, але з участю у щоденному побуті. Оселя розташована приблизно за 30 кілометрів від Запоріжжя, має пічне опалення, генератор, інтернет, техніку та базову інфраструктуру. Також є город, водопостачання й транспортне сполучення з містом.

У самому Запоріжжі, на вулиці Героїв Крут, родина з дітьми та людиною з інвалідністю шукає житло на тривалий період. Умови передбачають підтримання чистоти та оплату комунальних послуг. Серед вимог — наявність води та внутрішнього санвузла для базового комфорту.

Ще одне оголошення стосується сім’ї з дітьми, домашніми тваринами та людиною на кріслі колісному, яка розглядає оренду будинку або квартири. Учасники готові до довгострокового проживання та дотримання домовленостей щодо побуту.

У такому форматі безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі здебільшого формується через приватні ініціативи, де умови визначаються безпосередньо між сторонами угоди.

Експерти відзначають, що подібні варіанти залишаються одним із найшвидших способів тимчасового розміщення для людей, які втратили власне житло через війну.

Джерело: Допомагай

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