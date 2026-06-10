Подорожчання продуктів в Одесі фіксується у різних категоріях споживчого кошика від бакалії до м’ясних виробів і риби, де протягом травня–червня 2026 року простежується нерівномірна, але загальна висхідна динаміка, повідомляє Politeka.

У сегменті бакалії манка «Хуторок» (800 г) у червні має середню ціну 40,25 грн. У торгових мережах Megamarket і Novus показники коливаються в межах 36,99–43,50 грн. Порівняно з травнем, коли середній рівень становив 39,42 грн, зафіксовано зростання приблизно на 2,00 грн. Динаміка залишається помірною та стабільною, без різких стрибків.

Більш виражені зміни спостерігаються у м’ясному сегменті. Ковбаски «Алан» мисливські напівкопчені (1 кг) у червні коштують у середньому 845,48 грн. Розкид цін у торгових мережах суттєвий: від 740,94 грн у Metro до 929,00 грн у Novus. Для порівняння, у травні середній показник становив 753,78 грн, що означає зростання на 107,81 грн за місяць. Така динаміка пов’язується зі збільшенням виробничих витрат і коливаннями закупівельної вартості сировини.

У рибному сегменті також зафіксовано підвищення. Короп патраний (1 кг) у червні коштує в середньому 359,50 грн. У мережах ціна варіюється від 329,00 грн до 390,00 грн. Порівняно з травневим рівнем 337,78 грн, зростання становить близько 40,00 грн. Це один із найпомітніших приростів у категорії білкових продуктів.

У підсумку подорожчання продуктів в Одесі демонструє одночасний вплив сезонних факторів, змін у логістиці та коливань постачання, що формує різну швидкість зростання цін у різних групах товарів.

Аналітики зазначають, що найбільш чутливо реагують м’ясні та рибні позиції, тоді як бакалія залишається відносно стабільною. Загальна тенденція вказує на поступове коригування вартості споживчого кошика в межах регіону.

Джерело: Мінфін

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