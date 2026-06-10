Планові графіки відключення світла на 11 червня у Черкаській області діятимуть за визначеними адресами.

У Черкаській області на 11 червня запроваджують графіки відключення світла, які діятимуть у зв’язку з проведенням профілактичних робіт на об’єктах, пише Politeka.net.

Згідно з інформацією енергокомпанії, планові графіки відключення світла на 11 червня у Черкаській області діятимуть за визначеними адресами відповідно до оприлюдненого розкладу. Після завершення всіх необхідних робіт електропостачання буде відновлено у штатному режимі.

За інформацією «Черкасиобленерго», 11.06.2026 року з 09:00 до 15:00 години світло буде відсутнє. Обмеження торкнуться населеного пункта Яворівка та будинків за такими адресами:

Зелений пров. 10, 2, 20, 22, 3, 8, 9

Шкільна 6, 12, 31, 33, 35, 39, 41, 42, 44, 48, 49, 51, 53, 55

Центральна 69, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 153а, 155, 157, 159, 161, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 198, 200, 202, 204, 208, 210, 212, 214, 218, 220, 222, 224, 230

В селі Мойсівка світло будуть вимикати з 09:00 до 15:00 години. Знеструмлення чекатимуть тільки мешканців будинків, що знаходяться за такими адресами:

Перемоги 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16А, 17, 18, 19, 20, 25, 29

Затишна 1, 3, 5, 7, 9, 15, 19

Чумгацька 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 35, 45, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 134А, 136

Б. Хмельницького 1, 1/в, 3, 4, 5, 6, 6а, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 67, 100

Калинова 1, 3, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 43, 45

Центральна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 38, 40, 42

Т. Шевченка 2а, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 19

У місті Погреби з 08:30 до 16:30 години через планові роботи не буде електрики. Світло зникне за окремими адресами. Зокрема знеструмлять такі вулиці:

пров. Садовий: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Садова: 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 2А

Набережна: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 28/1

Т. Шевченка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 67А, 69, 71

В. Чорновола: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

Молодіжна: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 81, 82.

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