Графік відключення газу на тиждень з 6 по 12 квітня в Одеській області оприлюднено для мешканців кількох населених пунктів через проведення ремонтних і профілактичних робіт на газопроводах, передає Politeka.

Інформацію про це надає АТ "Одесагаз".

У селі Козлове Березівського району газопостачання тимчасово призупинять 6 квітня о 09:00. Відновлення заплановане орієнтовно 16 квітня о 10:00 за умови присутності власників житла. Абонентам наголошують перекрити крани на опусках перед приладами та не вмикати обладнання без представників Іванівського УЕГГ. Під час пуску працівники перевірять наявність договору на техобслуговування, відсутність боргів за розподіл газу та відповідність системи проєктній документації.

У Мар’янівці газ тимчасово вимкнуть із 09:00 7 квітня до 10:00 8 квітня. Жителям рекомендують забезпечити доступ до газового обладнання та перекрити крани. Відновлення подачі відбудеться після перевірки технічного стану мереж і відсутності заборгованості.

У місті Подільськ роботи триватимуть із 6 до 10 квітня. Відключення зачепить мешканців вулиці Шкільна, 2 та проспекту Шевченка (будинки № 12, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, 37). Працівники Подільського УЕГГ наголошують на необхідності забезпечити доступ до обладнання для безпечного відновлення газопостачання.

Останні новини України:

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: подробиці зміни вартості.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Одеській області: на що можуть розраховувати українці в березні.